Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray'dan Göksenin Köksal için sert açıklama: Gerekli işlemler başlatıldı

Galatasaray'dan Göksenin Köksal için sert açıklama: Gerekli işlemler başlatıldı

20:297/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Göksenin Köksal (En soldaki.)
Göksenin Köksal (En soldaki.)

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bursaspor karşılaşmasının son anlarındaki gerginlik ve maç bitimi yaşanan olaylar üzerine detaylı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, eski kaptanı ve Bursaspor basketbolcusu Göksenin Köksal hakkında da gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtti.

Galatasaray Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde dün oynadıkları Bursaspor maçının son bölümünde ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yayımladı.


Sarı-kırmızılılar, eski kaptanı ve Bursaspor basketbolcusu Göksenin Köksal hakkında da gerekli girişimleri başlattı.


Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.


Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da “Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.

Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.


Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır."


Maç sonrası İstanbul'a dönen Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taş atılmıştı.



#Galatasaray
#Göksenin Köksal
#Bursaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? İlk ödeme ne kadar, ayın kaçında ödeniyor? 2025-2026 Eğitim dönemi KYK burs kredi ödeme tarihleri