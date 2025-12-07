Yeni Şafak
Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı! Açıklama geldi

09:287/12/2025, Pazar
Galatasaray Basketbol Takımı'nın otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.
Galatasaray MCT Technic'in takım otobüsü, Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor'la oynadığı maçın ardından taşlı saldırıya uğradı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray MCT Technic, Bursaspor'a konuk oldu. Maçın ardından sarı kırmızılıların takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti.


Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

