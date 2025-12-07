Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı! Açıklama geldi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.