Yıldız oyuncu Çağdaş Atan'a tepki gösterdi: Yüzüne bile bakmadan gitti

Çağdaş Atan - Başakşehir
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta büyük hayal kırıklığına uğradı. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde 3-0'ı bulması sonrasında oyuna hamle yapan genç teknik adam, Piatek ve Pelkas'ı oyundan aldı.
Pelkas oyundan çıkarken yedek kulübesine gitti. Piatek ise doğrudan soyunma odasına yöneldi. Çağdaş Atan'ın kararını gülümseyerek karşılayan yıldız oyuncunun tünele girerken oldukça sinirli olduğu görüldü.
Başakşehir'in flaş transferi Piatek, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta gol atamadı.