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Spor

Yıldız oyuncu Çağdaş Atan'a tepki gösterdi: Yüzüne bile bakmadan gitti

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile oynadığı maçta kısa süre içerisinde 3-0 geriye düştü. Hayal kırıklığına uğrayan Atan, yıldız oyuncusu Piatek'i oyundan aldı. 28 yaşındaki futbolcu direkt soyunma odasına gitti.

20:42 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çağdaş Atan - Başakşehir

Çağdaş Atan - Başakşehir

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta büyük hayal kırıklığına uğradı. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde 3-0'ı bulması sonrasında oyuna hamle yapan genç teknik adam, Piatek ve Pelkas'ı oyundan aldı.

Pelkas oyundan çıkarken yedek kulübesine gitti. Piatek ise doğrudan soyunma odasına yöneldi. Çağdaş Atan'ın kararını gülümseyerek karşılayan yıldız oyuncunun tünele girerken oldukça sinirli olduğu görüldü.

Başakşehir'in flaş transferi Piatek, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta gol atamadı.


#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Çağdaş Atan
44 dakika önce
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