Yılın futbolcusu Lionel Messi oldu

2021 yılı Ballon D'or ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi kazandı. Arjantinli futbolcu kariyerinin 7. Ballon D'Or ödülünü kazandı.
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2021 yılı Ballon D'or ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi kazandı. Arjantinli futbolcu kariyerinin 7. Ballon D'Or ödülünü kazandı.
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