Yılın futbolcusu Lionel Messi oldu

Hayat

salgınında yeni varyantların ortaya çıkması salgınla ilgili endişelerin devam etmesine yol açıyor. İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıktığı bilinen ve bugüne kadar en fazla mutasyona uğrayan varyant olduğu bilinen Omicron (Nu) varyantı ile ilgili detaylar merak kazandı. Omicron (Nu) varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Omicron (Nu) varyantı tehlikeli mi? Omicron (Nu) varyantı Türkiye'de de görüldü mü? İşte Omicron (Nu) varyantına ilişkin son bilgiler..