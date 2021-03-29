Yılmaz Vural Süper Lig'e dönüyor: İmza an meselesi

BB Erzurumspor’a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etti.

Sezona Mehmet Özdilek ile başlayan Dadaşlar, 10 müsabakadan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde edince deneyimli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Süper Lig’in 11. haftasında Özdilek’ten boşalan koltuğa teknik direktör Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir’in, BB Erzurumspor kariyeri ise uzun sürmedi. Hüseyin Çimşir, mavi-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet alınca genç teknik adamın görevine son verildi.

Ligin 15. haftasında ise takımın başına tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal geldi. Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasında boy gösteren Erzurum temsilcisi, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet alabildi. Küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan BB Erzurumspor’a Mesut Bakkal da çözüm bulamadı. Antalyaspor deplasmanından alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

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Son olarak Erzurumspor’un emanet edildiği İsmail Kartal ise milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te takımla birlikte kampa girdi. Kartal, kamp bitiminde sürpriz şekilde istifasını yönetime sundu.

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Yılmaz Vural'ın imzayı atması bekleniyor

Bu sezon 5. kez hoca arayışına giren mavi-beyazlı ekipte en güçlü adayın deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural olduğu öğrenildi.

BB Erzurumspor’un gün içerisinde Vural ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.