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Yılmaz Vural Süper Lig'e dönüyor: İmza an meselesi

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın getirileceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Yılmaz Vural Süper Lige dönüyor: İmza an meselesi
Yılmaz Vural son olarak Akhisarspor'u çalıştırmıştı.

BB Erzurumspor’a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etti.

Sezona Mehmet Özdilek ile başlayan Dadaşlar, 10 müsabakadan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde edince deneyimli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Süper Lig’in 11. haftasında Özdilek’ten boşalan koltuğa teknik direktör Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir’in, BB Erzurumspor kariyeri ise uzun sürmedi. Hüseyin Çimşir, mavi-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet alınca genç teknik adamın görevine son verildi.

Ligin 15. haftasında ise takımın başına tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal geldi. Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasında boy gösteren Erzurum temsilcisi, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet alabildi. Küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan BB Erzurumspor’a Mesut Bakkal da çözüm bulamadı. Antalyaspor deplasmanından alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

Son olarak Erzurumspor’un emanet edildiği İsmail Kartal ise milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te takımla birlikte kampa girdi. Kartal, kamp bitiminde sürpriz şekilde istifasını yönetime sundu.

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Yılmaz Vural'ın imzayı atması bekleniyor

Bu sezon 5. kez hoca arayışına giren mavi-beyazlı ekipte en güçlü adayın deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural olduğu öğrenildi.

BB Erzurumspor’un gün içerisinde Vural ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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