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Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme

Koronavirüse yakalanan ve hastanede yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Deneyimli teknik adamın tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vural son olarak Akhisarspor'da görev almıştı.

Yılmaz Vural son olarak Akhisarspor'da görev almıştı.

Fotoğraf: IHA

67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, koronavirüse yakalanmış ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Vural'ın sağlık durumu hakkında müjdeli bir haber daha geldi.

"Tedavilere pozitif reaksiyon veriyor"


Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz" denildi.


Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: Kan değerleri daha iyi
Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: Kan değerleri daha iyi

Teknik direktör Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik direktörün, haziran ayında da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: Kan değerleri iyiTeknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, deneyimli hocanın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadeleri kullandı.Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı: Durumu ciddiyetini koruyorBakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaretGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural Ailesi'yle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, ziyaret sırasında Vural Ailesi'nin yanında bulunan teknik direktör Bülent Uygun'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.📢Yılmaz Vural&#39;ın ailesinden yeni açıklama: &quot;Babamız Yılmaz Vural&#39;ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor&quot;👇 pic.twitter.com/CMxc7WFoXe&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020

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