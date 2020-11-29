Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme
Koronavirüse yakalanan ve hastanede yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Deneyimli teknik adamın tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ettiği bildirildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, koronavirüse yakalanmış ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Vural'ın sağlık durumu hakkında müjdeli bir haber daha geldi.
"Tedavilere pozitif reaksiyon veriyor"
Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz" denildi.
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