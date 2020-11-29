Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme

67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, koronavirüse yakalanmış ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Vural'ın sağlık durumu hakkında müjdeli bir haber daha geldi.

"Tedavilere pozitif reaksiyon veriyor"

Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

📢Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama: Babamız tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor pic.twitter.com/vKC49AiQCM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 29, 2020