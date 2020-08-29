TRANSFER

Yunus Akgün Göztepe'ye mi transfer olacak?

Yunus Akgün'ün Süper Lig'den talibi var: İlk görüşme gerçekleşti

Göztepe, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ü kiralamak için girişimde bulundu. Transfer için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararının beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü.

Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi.


Terim'in kararı bekleniyor

Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü.

  • Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.

Yunus Akgün'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro
Yunus Akgün'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro

Galatasaray Halil Akbunar'ı istedi: Göztepe'nin talebi de belli oldu
Galatasaray Halil Akbunar'ı istedi: Göztepe'nin talebi de belli oldu

Galatasaray'da orta sahaya takviye beklenirken, sarı-kırmızılıların Göztepe forması giyen kanat oyuncusu Halil Akbunar'la ilgilendiği belirtildi. TRT Spor'un haberinde göre Fatih Terim’in Halil’i kadroda görmek istediği ancak İzmir ekibiyle henüz anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.Linnes artı paraGöztepe’nin bu transferde Martin Linnes takası ile birlikte bir miktar para istediği gelen haberler arasında.Freiburg da peşinde26 yaşındaki futbolcu için Freiburg’un da nabız yokladığı, Göztepe’nin Alman temsilcisinden 1 milyon 300 bin euro talep ettiği vurgulandı.Her iki kanatta da forma giyebilen Halil Akbunar, Göztepe formasıyla farklı liglerde toplam 234 maça çıkarken, 34 gol attı, 31 de asist yaptı. Arda Turan kaptan oldu, Digane harika bir gol attı: İşte Galatasaray-İstanbulspor maç özeti

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