Spor Yunus Mallı Trabzonspora transferim kesinleşti diyebiliriz
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Yunus Mallı: Trabzonspor'a transferim kesinleşti diyebiliriz

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunus Mallı, havalimanında açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu 'Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Yunus Mallı
Yunus Mallı

Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu akşam Trabzon'a gidecek olan yıldız futbolcu, bordo-mavili takımla anlaştıklarını söyledi.

"Kesinleşti diyebiliriz"

Yunus Mallı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ve transferinin kesinleştiğini ifade etti.

Milli futbolcunun yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Yolculuk iyi geçti ama daha yolun sonuna gelmedik. Şu an, Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım da. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz. Trabzon'da yapmamız gereken bir kaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra zaten kulüp gerekli açıklamayı yapacaktır. Mutlu ve heyecanlıyım."

  • Yunus Mallı bu sezon Wolfsburg'da sadece 2 karşılaşmada süre alabilmişti.

Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da
SPOR
Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da


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