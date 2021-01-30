Yunus Mallı: Trabzonspor'a transferim kesinleşti diyebiliriz

Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu akşam Trabzon'a gidecek olan yıldız futbolcu, bordo-mavili takımla anlaştıklarını söyledi.

"Kesinleşti diyebiliriz"

Yunus Mallı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ve transferinin kesinleştiğini ifade etti.

Milli futbolcunun yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Yolculuk iyi geçti ama daha yolun sonuna gelmedik. Şu an, Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım da. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz. Trabzon'da yapmamız gereken bir kaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra zaten kulüp gerekli açıklamayı yapacaktır. Mutlu ve heyecanlıyım."

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Yunus Mallı bu sezon Wolfsburg'da sadece 2 karşılaşmada süre alabilmişti.

SPOR Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da



