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Yusuf Demir attığı golle Rapid Wien'i şampiyonluk yarışında tuttu

Avusturya Bundesliga'nın 19. haftasında Rapid Wien sahasında SV Ried'i, 17 yaşındaki Türk oyuncu Yusuf Demir'in son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Demir bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada takımına, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Yusuf Demir bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada takımına, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Avusturya Bundesliga'nın 19. haftasında Rapid Wien sahasında SV Ried'i ağırladı. Mücadeleyi Rapid 1-0 kazandı. Avusturya ekibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Türk oyuncu Yusuf Demir kaydetti. 17 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya 75. dakikada dahil olmuştu. Mücadelede bir diğer Türk yıldız Ercan Kara 90 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Rapid Wien puanını 40'a yükseltirken, Ried ise 16 puanda kaldı. Avusturya liginde RB Salzburg, bir maç eksiğiyle 43 puanla zirvede yer alıyor.

Dünya devleri peşinde

Rapid Wien'in 17 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Demir, dünya devlerinin radarına girmiş durumda. Daha önce Barcelona ve Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği Türk oyuncu için Juventus, Real Madrid ve Manchester United'da devreye girdi.

Dünya devleri Türk oyuncu Yusuf Demir'in peşinde: Madrid, Barcelona, United, Juventus...
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Dünya devleri Türk oyuncu Yusuf Demir'in peşinde: Madrid, Barcelona, United, Juventus...

En iyi genç yetenekler arasına seçilmişti

İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı ‘Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler’ listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik, Ravil Tagir seçilirken, aynı zamanda listede Rapid Wien'de oynayan genç yıldız Yusuf Demir’de yer almıştı.

  • Menajeri Yeni Şafak Spor'a konuşmuştu: Henüz milli takım tercihini yapmadı
  • Yusuf Demir'in menajeri Emre Öztürk ve Sertan Güneş, Yeni Şafak Spor'a özel yaptığı açıklamada, oyuncusunun henüz milli takım tercihini yapmadığını söylemişti. Öztürk, Avusturya teknik direktörünün sürekli olarak Yusuf ile iletişimde olduğunu fakat Türkiye'den herhangi bir teklifin olmadığını vurgulamıştı.

Yusuf Demir'in Ried'e attığı şık gol;

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