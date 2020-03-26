Yusuf Şimşek'ten itiraf: Dünya beni konuşabilirdi

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta lig şampiyonlukları yaşayan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, kariyeriyle ilgili dikkati çeken bir itirafta bulundu.

Radyospor'a konuşan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Mehmet Demirkol'un "Nwakaeme, adam geçme özelliği açısından bana Yusuf Şimşek'i hatırlatıyor" sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Hataları yapmasaydım dünya futbolunda söz sahibi olurdum"