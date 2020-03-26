SÜPER LİG

Yusuf Şimşek'ten itiraf: Dünya beni konuşabilirdi

Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Yusuf Şimşek, futbolculuk kariyeri hakkında "Hatalar yaptım yoksa dünya beni konuşurdu" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Yusuf Şimşek, dar alanda yaptığı şık çalımlarla Türk futbolunun en yetenekli isimleri arasında yer aldı.

Yusuf Şimşek, dar alanda yaptığı şık çalımlarla Türk futbolunun en yetenekli isimleri arasında yer aldı.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta lig şampiyonlukları yaşayan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, kariyeriyle ilgili dikkati çeken bir itirafta bulundu.

Radyospor'a konuşan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Mehmet Demirkol'un "Nwakaeme, adam geçme özelliği açısından bana Yusuf Şimşek'i hatırlatıyor" sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Hataları yapmasaydım dünya futbolunda söz sahibi olurdum"

  • "Mehmet abiye teşekkür ediyorum. Yıllar geçse de unutulmamak çok güzel. Futbolculuğum döneminde daha iyi şeyler yapabilirdim ama olmadı. Futbolculuk döneminde hatalar yaptım yoksa dünya beni konuşurdu. Bu hataları yapmasaydım; dünya futbolunda söz sahibi olurdum. Ben kendisiyle yüzleşen biriyim. Geçmişten ders aldım. Teknik direktörlük kariyerimde de hatalarım oldu, hepsinden ders çıkarttım. Umarım teknik direktörlük kariyerimde daha güzel bir kariyere imza atarım. Trabzonsporlu Nwakaeme'yi çok beğeniyorum."

Şimşek yönetimindeki Balıkesirspor, 1. Lig'de 35 puanla 11. sırada yer alıyor.
Şimşek yönetimindeki Balıkesirspor, 1. Lig'de 35 puanla 11. sırada yer alıyor.

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