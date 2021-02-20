Yusuf Şimşek'ten Nwakaeme yorumu: Çalımlarımız benziyor

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'nin kendisine benzetilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Radysopor'a konuşan Şimşek, "Nwakaeme'yi ben de kendime benzetiyorum. Fakat o skora direkt etki ediyor, goller atıyor. Ben daha çok asist yapmayı tercih ederim. Nwakaeme çok yetenekli bir oyuncu, beğeniyorum. Çalımlarımız benziyor" dedi.
'Telefon kulübesinde bile adam geçer' dediğin futbolcu var mı?
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'Telefon kulübesinde bile adam geçer' dediğin futbolcu var mı?
"Şampiyonluk favorim 4 takım"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumlayan Yusuf Şimşek, "Benim favorim 4 takım; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve gerilerden gelen Trabzonspor. Trabzon'un devre arasındaki transferleri çok iyi fakat diğer 3 takım göre şansının daha az olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un "Zidane gibi stili var" dediği Yusuf Şimşek, müthiş çalımlarıyla Türk futbolunda unutulmayacak bir iz bıraktı. pic.twitter.com/9lA0ZMIOI4
Dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un "Zidane gibi stili var" dediği Yusuf Şimşek, müthiş çalımlarıyla Türk futbolunda unutulmayacak bir iz bıraktı. pic.twitter.com/9lA0ZMIOI4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 5, 2020