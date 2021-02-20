Yusuf Şimşek'ten Nwakaeme yorumu: Çalımlarımız benziyor

Nwakaeme bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta, 6 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'nin kendisine benzetilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Radysopor'a konuşan Şimşek, "Nwakaeme'yi ben de kendime benzetiyorum. Fakat o skora direkt etki ediyor, goller atıyor. Ben daha çok asist yapmayı tercih ederim. Nwakaeme çok yetenekli bir oyuncu, beğeniyorum. Çalımlarımız benziyor" dedi.

'Telefon kulübesinde bile adam geçer' dediğin futbolcu var mı?



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"Şampiyonluk favorim 4 takım"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumlayan Yusuf Şimşek, "Benim favorim 4 takım; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve gerilerden gelen Trabzonspor. Trabzon'un devre arasındaki transferleri çok iyi fakat diğer 3 takım göre şansının daha az olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un "Zidane gibi stili var" dediği Yusuf Şimşek, müthiş çalımlarıyla Türk futbolunda unutulmayacak bir iz bıraktı. pic.twitter.com/9lA0ZMIOI4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 5, 2020

SPOR Yusuf Şimşek'ten itiraf: Beşiktaş'taki şampiyonluk daha keyifliydi