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Yusuf Şimşek'ten Nwakaeme yorumu: Çalımlarımız benziyor

Futbolculuğu döneminde attığı şık çalımlarla taraftarların gönlünde taht kuran Yusuf Şimşek, Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme'den övgü dolu sözlerle bahsetti ve stil olarak aralarındaki tek farkı açıkladı.

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Nwakaeme bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta, 6 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.
Nwakaeme bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta, 6 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'nin kendisine benzetilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Radysopor'a konuşan Şimşek, "Nwakaeme'yi ben de kendime benzetiyorum. Fakat o skora direkt etki ediyor, goller atıyor. Ben daha çok asist yapmayı tercih ederim. Nwakaeme çok yetenekli bir oyuncu, beğeniyorum. Çalımlarımız benziyor" dedi.

"Şampiyonluk favorim 4 takım"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumlayan Yusuf Şimşek, "Benim favorim 4 takım; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve gerilerden gelen Trabzonspor. Trabzon'un devre arasındaki transferleri çok iyi fakat diğer 3 takım göre şansının daha az olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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