Zaniolo'da hedef 14 milyon euro gelir

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve son dönemde maliyeti tartışılan Nicolo Zaniolo'nun transfer detayları açıklandı.





Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Roma'ya 5 yıl vadeli 15 milyon euro net bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Timur, ayrıca sözleşmede 15 milyon euro civarında oyuncu ve kulüp performansına bağlı bonuslar koyduklarını açıkladı.





Bonus maddelerinin çoğunun ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ya da oyuncunun Ballon d'Or kazanması gibi gerçekleşme olasılığı düşük maddeler olduğu öğrenildi.









Nicolo Zaniolo'nun ilk golü ve Muhammed Emin Özkan anısına "Muhammed Zaniolo" anonsu.pic.twitter.com/a5sofo8muG — SPOR (@yenisafakspor) March 11, 2023





35 milyon euroya serbest





Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Zaniolo'yu 35 milyon euroya satacağı konuşuluyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu satıştan 14 milyon euro kar bekliyor.





Roma oyuncunun maç sayısından 1.5 milyon euro bonus almaya hak kazanırken, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda 789 bin euro daha ödenecek.





Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan Zaniolo ile Milan ve Juventus ilgileniyor. Bu rakam ödenirse bir sonraki satıştan karın yüzde 20'sine ortak olan Roma, 4 milyon euro pay alacak.















