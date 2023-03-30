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Spor

Zaniolo'da hedef 14 milyon euro gelir

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Zaniolo transferinin tartışılan kısımlarını açıkladı. 35 milyon euroya satılması gündemde olan İtalyan oyuncudan 14 milyon euro kar bekleniyor.

Umut Yılmaz
10:44 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zaniolo, Galatasaray formasıyla 2 maça çıktı ve 1 gol attı.

Zaniolo, Galatasaray formasıyla 2 maça çıktı ve 1 gol attı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve son dönemde maliyeti tartışılan Nicolo Zaniolo'nun transfer detayları açıklandı.


Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Roma'ya 5 yıl vadeli 15 milyon euro net bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Timur, ayrıca sözleşmede 15 milyon euro civarında oyuncu ve kulüp performansına bağlı bonuslar koyduklarını açıkladı.


Bonus maddelerinin çoğunun ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ya da oyuncunun Ballon d'Or kazanması gibi gerçekleşme olasılığı düşük maddeler olduğu öğrenildi.




35 milyon euroya serbest

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Zaniolo'yu 35 milyon euroya satacağı konuşuluyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu satıştan 14 milyon euro kar bekliyor.


Roma oyuncunun maç sayısından 1.5 milyon euro bonus almaya hak kazanırken, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda 789 bin euro daha ödenecek.


Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan Zaniolo ile Milan ve Juventus ilgileniyor. Bu rakam ödenirse bir sonraki satıştan karın yüzde 20'sine ortak olan Roma, 4 milyon euro pay alacak.





#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Roma
20 dakika önce
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