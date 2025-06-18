Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Zehra Güneş maç sonu açıkladı: 'En büyük nedenlerinden biri bence buydu'

Zehra Güneş maç sonu açıkladı: 'En büyük nedenlerinden biri bence buydu'

22:4618/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Zehra Güneş
Zehra Güneş

Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek 5'te 5 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda oyuncular Meliha Diken ve Zehra Güneş, net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek 5'te 5 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda oyuncular Meliha Diken ve Zehra Güneş, net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Milli oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Meliha Diken, "İnanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Bugünü heyecanla bekliyorduk. Herkese destekleri için çok teşekkür ederiz. Umarım sonraki maçlarda da aynı şekilde destek olur. Çok keyif aldık, umarım diğer maçlarda da aynı performansı gösterebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


Takımın galip gelmesinde yaptıkları defansın önemli olduğunu vurgulayan 31 yaşındaki smaçör, "Dominik Cumhuriyeti'nin maçta tam olarak ritmini bulduğunu düşünmüyorum. İyi hazırlandık. Onları güzel analiz edebildik." diye konuştu.


Zehra Güneş de salonda güzel bir atmosfer olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk maçlar zordur. Uzun süreden sonra takıma katıldık. Çok kritik yerlerden geri dönüp kıyasıya mücadele verdiğimiz setleri almamızın en büyük nedenlerinden biri de bence buydu. Sahada ve ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kritik yerlerde gücün bizde olduğunu hatırlatıp 3-0'lık net bir skorla galip gelebildik."





#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Meliha Diken
#Zehra Güneş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çorlu’da 313 sosyal konutu teslim ediyor: İşte TOKİ Tekirdağ konut teslim tarihleri