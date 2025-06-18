Filenin Sultanları seriye bağladı: Dominik Cumhuriyeti'ne set vermedi

Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı sahasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazandı ve üst üste 5. galibiyetini aldı.
Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, saha kenarında takip etti.
Mücadelenin ilk setinde art arda buldukları sayılarla birbirini takip eden 2 takımda A Milliler, 3 farklı geriye düşmesine rağmen son anlarda gösterdikleri mücadele ile seti aldı: 25-27.
2'nci sete 5-0'lık seri ile başlayan kırmızı-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü: 19-25
Türkiye, 3'üncü sette rakibini 28-26 yenerek karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamladı. Filenin Sultanları, yarın saat 19.30'da Kanada ile karşılaşacak.