Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları seriye bağladı: Dominik Cumhuriyeti'ne set vermedi

Filenin Sultanları seriye bağladı: Dominik Cumhuriyeti'ne set vermedi

21:3018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Oyuncularımızın yaşadığı sevinç.
Oyuncularımızın yaşadığı sevinç.

Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı sahasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni konuk etti.


Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazandı ve üst üste 5. galibiyetini aldı.


Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, saha kenarında takip etti.


Mücadelenin ilk setinde art arda buldukları sayılarla birbirini takip eden 2 takımda A Milliler, 3 farklı geriye düşmesine rağmen son anlarda gösterdikleri mücadele ile seti aldı: 25-27.


2'nci sete 5-0'lık seri ile başlayan kırmızı-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü: 19-25


Türkiye, 3'üncü sette rakibini 28-26 yenerek karşılaşmayı 3-0 galibiyetle tamamladı. Filenin Sultanları, yarın saat 19.30'da Kanada ile karşılaşacak.




#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Milletler Ligi
#Dominik Cumhuriyeti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çorlu’da 313 sosyal konutu teslim ediyor: İşte TOKİ Tekirdağ konut teslim tarihleri