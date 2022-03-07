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Zeki Çelik'in gol attığı maçta Lille Clermont'u 4-0 yendi

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Lille sahsında konuk ettiği Clermont'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı ve takımı adına bir gol kaydetti. Lille'de forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Burak Yılmaz ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.

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Haber Merkezi AA
Zeki Çelikin gol attığı maçta Lille Clermontu 4-0 yendi
Zeki Çelik bu sezon 28 maça çıktı ve 1 gol attı

Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue'de Lille'in, Clermont'u 4-0 mağlup ettiği maçta milli futbolculardan Zeki Çelik de bir gol attı.

Ligue 1'in 27. haftasında Lille, Clermont'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk golünü 3. dakikada Jonathan Bamba atarken, ikinci gol ise 71. dakikada Jonathan David'den geldi. Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik, maçta 90 dakika forma giyerken karşılaşmanın 84. dakikasında da bir gol kaydetti. Lille'de Burak Yılmaz ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Maçın skorunu belirleyen gol ise maçın 90. dakikasında Edon Zhegrova'dan geldi. Son golün pasını da Zeki Çelik verdi. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, puanını 42'ye yükselterek 7. sıraya yerleşti.


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