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Spor

Ziya Şengül için saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül anısına maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

16:01 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ziya Şengül 11 sezon Fenerbahçe forması giymişti.

Ziya Şengül 11 sezon Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi. TFF, efsane ismin anısına saygı duruşu kararı aldı.


Federasyondan yapılana açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir" denildi.


Fenerbahçe formasını 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yapmıştı.




#Fenerbahçe
#Ziya Şengül
#Türkiye Futbol Federasyonu
1 saat önce
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Ziya Şengül için saygı duruşu
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