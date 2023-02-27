Ziya Şengül için saygı duruşu

Ziya Şengül 11 sezon Fenerbahçe forması giymişti.
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi. TFF, efsane ismin anısına saygı duruşu kararı aldı.
Federasyondan yapılana açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir" denildi.
Fenerbahçe formasını 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yapmıştı.