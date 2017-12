Zlatan Ibrahimovic'in devri kapanıyor mu?

Uzun bir aranın ardından kasım ayında yeniden sahalara dönen Ibrahimovic'in yeniden sakatlandığını belirten ve bu nedenle Southampton maçında kadroda yer almadığını kaydeden Mourinho, "Daha önce sakatlık yaşadığı dizinden yine sorun yaşadı. Bir ay daha forma giyemeyecek." dedi.

Adı Beşiktaş'la da anılan futbolcu için yaşadığı sakatlık sonrasında 'futbol hayatı bitti' şeklinde yorumlarda bulunulmuştu. İsveçli yıldız çok çalışarak sahalara geri dönmeyi başardı. Ancak önceki sakatlandığı dizinden yine sorun yaşaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Lukaku da sakatlandı

Southampton maçının 14. dakikasında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı golcü Lukaku'ya oksijen maskesi takviyesi yapıldığını belirten Mourinho, "Bilinci yerinde ama böyle ciddi bir sakatlığın ardından en az iki maç oynamasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Old Trafford'da korku dolu anlar: Lukaku bayıldı Mücadelenin ilk dakikalarında Wesley Hoedt ile hava topuna çıkan Lukaku, rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Golcü oyuncu bu mücadele sonrasında yerde kaldı.Yerde kısa süreli olarak bilinç kaybı yaşayan yıldızın bayıldığı kaydedildi. Lukaku, saha içerisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.Maç öncesinde konuşan Portekizli menajer Jose Mourinho, Lukaku'yu çok kullanması üzerine yöneltilen soruyu yanıtlamıştı. Başarılı çalıştırıcı şunları söylemişti;"Lukaku'yu çok oynattığımın farkındayım ancak oynatmaya mecburum. Zlatan henüz fiziksel olarak üst düzey durumda değil. Mecburen oynatıyorum ancak onu dinlendirmek de istiyorum." Bu yaz Manchester United'a transfer olan 24 yaşındaki yıldız, toplamda 29 maça çıktı.Manchester United'ın yıldızı Lukaku, rakibiyle hava topu mücadelesi sırasında çarpıştı ve kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Belçikalı golcü sedyeyle oyundan alındı. pic.twitter.com/HO9InKkdCB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Aralık 2017