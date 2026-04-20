ZTK'da çeyrek final heyecanı yarın başlıyor: İşte program

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın başlayacak. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)