Zubkov: Robot değilim

Zubkov, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Ukraynalı oyuncu, bu sezon takımda bir değişim yaşandığını belirterek, "Bu seneki başarılı grafiğimizin sırrı aslında, yeni arkadaşlarımızın aramıza katılması. Onlarla çok sıkı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki başarılı grafiğin etkenlerinden bazıları bunlar olabilir" diye konuştu.





Kendi performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zubkov, şöyle devam etti:





"Robot değilim. Takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Her maç isterim ki asistler ve gollerle takıma katkıda bulunayım. Ancak bu istekleriniz bazen olmayabiliyor. Her maç içinizden geçeni yapamayabilirsiniz. Ben çalışmaya devam edeceğim. Takım için en iyi mücadelemi vermeye devam edeceğim. Sadece benimle alakalı bir konu da değil. Aramıza yeni isimler katıldı. Yeni oyuncular, yeni bağlantı kurmak demektir. Bu sistemi oturtabilmek kısa vadede olacak bir şey değil. Bu, uzun zaman gerektiren bir durum. Bunu süreçle birlikte değerlendirmek daha doğru olur. Takımın da gelişimde olduğunu düşününce bu şekilde değerlendirebiliriz aslında."





Zubkov, takım arkadaşı Batagov'u Ukrayna Milli Takımı'na davet edilmesinden dolayı tebrik ederek, "Batagov'u kutlarım. Onun adına büyük bir adım olacaktır. Gösterdiği performansla bunu çoktan hak etmişti. Kendisini tebrik ederim. Danylo Sikan yaklaşık 5-6 yıldır tanıdığım bir isim. Her zaman çalışkan bir isim oldu. Belki istediği gibi süre alamadı ama her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Eminim ki sezon boyunca o da takıma çok büyük katkılarda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.





Bu sezon takımın hedefleriyle ilgili bir soru üzerine de Ukraynalı oyuncu, "Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz. Bu turnuvalar her oyuncunun olmak istediği yerler. Biz de orada olup orada da en iyimizi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.





Zubkov, teknik direktör Fatih Tekke ile birçok taktiksel çalışma da gerçekleştirdiğini belirterek, "Taktik üzerine yoğun çalışıyoruz. Takım olarak hocamızın bizden istediklerini gösterecek yeteneğe sahibiz. Biz de tabii ki hocamızdan öğrenmeye ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Her zaman onu dinliyoruz. Onun beklentilerini sahada göstermeye çalışıyoruz. Sahada gösterdiğimiz performansla doğru yolda olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.















