Spotify Premium’da yeni dönem: Spotify Türkiye fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi, kaç lira zam yapıldı? İşte güncel rakamlar

Spotify Premium’da yeni dönem: Spotify Türkiye fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi, kaç lira zam yapıldı? İşte güncel rakamlar

21:241/10/2025, Çarşamba
Dünyanın en popüler çevrim içi müzik platformu Spotify, Türkiye’de milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı. Abonelik ücretlerinde güncelleme yapan şirket, aynı zamanda uzun süredir sunduğu bir avantajı da tamamen kaldırdı. Kullanıcıların “Ne kadar zam yapıldı?” ve “Artık ücretsiz deneme olacak mı?” sorularını gündeme getiren bu gelişme, hem öğrencileri hem de aile paketini kullananları doğrudan etkileyecek. Üstelik Spotify, yalnızca fiyat politikasıyla değil, şirket yönetiminde yaşanan büyük değişim ve Türkiye’de başlatılan soruşturmayla da gündemde.

Popüler çevrim içi müzik platformu Spotify, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de abonelik fiyatlarında artışa gitti. Kullanıcıların en çok merak ettiği “Spotify Türkiye fiyatları ne kadar oldu?” ve “Kaç lira zam geldi?” soruları resmi açıklamalar ve piyasa bilgileri ışığında yanıt buldu.


Spotify Türkiye güncel abonelik fiyatları

Spotify’ın resmi sitesinde listelenen güncel Premium paket fiyatları şu şekilde:

Bireysel Premium: 59,99 TL/ay

Duo Paketi (2 kişi): 79,99 TL/ay

Aile Paketi (6 kişiye kadar): 99,99 TL/ay

Öğrenci Premium: 32,99 TL/ay

Bu fiyatlar hâlen geçerli görünse de, son dönemde çeşitli kaynaklarda yeni bir zam dalgası yaşanacağı ve ücretlerin çok daha yüksek seviyelere çıkacağı iddia edildi.


İddialara göre zamlı fiyatlar

Basına yansıyan bilgilere göre Spotify’ın Türkiye’deki yeni fiyatlarının şu şekilde olacağı konuşuluyor:

Bireysel abonelik: 99 TL

Öğrenci aboneliği: 55 TL

Duo paketi: 135 TL

Aile paketi: 165 TL

Bu rakamlar doğru çıkarsa, kullanıcılar bireysel pakette yaklaşık 40 TL, öğrenci paketinde 22 TL, Duo paketinde 55 TL, aile paketinde ise 65 TL ek ödeme yapmak zorunda kalacak.


Ücretsiz deneme süresi sonlandırıldı

Spotify ayrıca uzun süredir sunduğu bir aylık ücretsiz deneme süresini kaldırma kararı aldı. Artık yeni kullanıcılar, Premium aboneliği test etme imkânına sahip olamayacak. Bu durum, özellikle platformu ilk kez deneyimlemek isteyen kullanıcılar açısından önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.


Rekabet kurumu incelemesi

Türkiye’de abonelik ücretlerindeki artışın yanı sıra, Rekabet Kurumu da Spotify hakkında soruşturma başlattı. Şirketin fiyat politikaları, algoritmaları ve çalma listeleri üzerinden rekabeti engelleyip engellemediği araştırılıyor.

