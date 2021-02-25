Suni Teneffüs Nedir? Suni Teneffüs Nasıl Yapılır?

Seni teneffüsün anlamı bir kaza durumunda bir kişinin nefesinin kesilmesi sonucu yapılan bir ilk yardım önlemidir. Suni teneffüs iki aşamada gerçekleştirilir.

Suni Teneffüs Nasıl Yapılır?

Suni teneffüs yapmak için farklı yöntemler vardır. Kişinin ağzında yabancı bir cisim varsa; yan yatırılarak bu cisim çıkarılmalıdır. Ağızda herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edilmelidir. Varsa; kalan nesneleri çıkarmak için işaret parmağını kullanılmalıdır. Suni teneffüs yapılacak kişinin sağ tarafına geçilir. Boyundan kaldırılır; hava yolu açılır ve bu şekilde kalması sağlanır. Solunumu boşa harcamamak için burun deliği sol el ile kapatılmalıdır. Kişinin ağzına dudaklar tam temas etmeli ve verilen hava normalden biraz daha fazla olmalıdır. Nefes verildiğinde kişinin göğsü şişer. Kişinin nefesi gelene kadar bu işlem 15 kez tekrarlanmalıdır.

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Kazadan sonra 5 dakika içinde yapılan suni teneffüs hayat kurtarır. Suni teneffüs ile birlikte kalp masajı yapılacaksa kişinin kalbinin durduğundan emin olmak gerekir.

Suni Teneffüs Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Suni teneffüs yaparken kullanılan yöntemler şu şekildedir:

• Ağızdan ağıza

• Ağızdan ağıza ve buruna

• Holger – nielsen yöntemi

• Silvester yöntemi

• Maske ile

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Bu suni teneffüs yöntemleri doğru yerlerde doğru şekillerde uygulandığında sonuç verir.

Silvester Metodu ile Suni Teneffüs Nasıl Yapılır?

Silvester yöntemi ile suni teneffüs yapmak için şunları uygulamak gerekir:

• Yüzüstü yatamayacak şekilde yaralanan yaralılar için uygundur.

• Yaralı sırtüstü yatırılır.

• Omuzlar kaldırılarak bir yastıkla desteklenir.

• Başı geriye doğru bükerek boynu gerdirilir.

• Dili ileri ve aşağı doğru çekilmelidir. (Bunu başka bir ilkyardımcı yapmalıdır.)

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• Başı yana çevrilmelidir.

• İlkyardım yapan, yaralının baş kısmına diz çöker, hastanın kollarını göğsüne koyar ve sert bastırır. Böylece basınçlı daralan hava boşaltılabilir.

• Sonra dirseklerden tutar ve kolları yukarı kendine doğru çeker. Bu sayede akciğerler havayla dolar.

• Her iki hareket de 3-4 saniyede tamamlanır ve dakikada 15-20 kez tekrarlanır.

• Bu süreç kazazede nefes almaya başlayana kadar devam eder. Nefes almayı bırakan kişiler 2 dakika içinde bilincini kaybeder. Bilinci kapalı olan kişiler nefes alamaz. Solunum durduktan sonra kalp 7-10 dakika içinde durur.

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Holger Neilson Suni Teneffüsü Nasıl Yapılır?

Holger Neilson tekniği ile suni teneffüs yapmak için hastanın ağzından kan gelmesi veya kusması gerekir. Çünkü bu durumlarda ağızdan ağıza suni teneffüs yapılamaz:

• Holger Nielsen yönteminde hasta, yüzü aşağı bakacak şekilde suni solunum için sert bir yere yatırılır.

• Hastanın başı kolları üzerine yerleştirip yana çevrilir.

• Acil durum personeli kazazedenin başına diz çöker.

• Eller, kazazedenin kürek kemiğinin alt ucunun altındadır; parmaklar açık ve başparmaklar birbirine dokunur vaziyettedir.

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• Hastanın sırtına omuz kuvveti uygulamak için kollar gergin tutulur ve akciğerlerdeki hava boşaltılır.

• Daha sonra kazazede dirseğinden tutuşır ve nefes alması için mümkün olduğunca ileri ve yukarı doğru kaldırılır. Bu işlem 4 saniyelik aralıklarla dakikada 15-20 kez gerçekleştirilir. Yaralı kendi kendine nefes almaya başladıktan sonra sabit bir yan yatma pozisyonuna getirilir.

Ağızdan ağıza suni teneffüs yapılamayacak durumlarda bu yöntem kullanılmalıdır. Eğer ağızdan ağız suni teneffüs mümkünse ilk olarak onu denemek gerekir.