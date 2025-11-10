Süper Lig’e milli ara molası: Milli ara kaç gün sürecek? Ligler ne zaman yeniden başlayacak? İşte takvim

Süper Lig’de milli ara başladı. A Milli Futbol Takımı’nın Kasım ayı boyunca oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme maçları sebebiyle lig heyecanına kısa bir süreliğine ara verildi. Futbolseverler şimdi merakla, “Milli ara ne zaman bitecek, ligler hangi tarihte yeniden başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Süper Lig’e kısa bir ara verildi, gözler artık A Milli Takım’da! Türkiye, Dünya Kupası hedefi için kritik maçlara çıkarken, futbolseverler milli aranın ne kadar süreceğini ve lig heyecanının ne zaman geri döneceğini merak ediyor. Montella’nın yeni kadrosu, genç yıldızlar ve zorlu deplasman öncesi hazırlıklar gündemde. Peki Süper Lig yeniden ne zaman başlayacak, milli ara kaç gün sürecek?
A Milli Futbol Takımı Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki son iki sınavına hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa’da Bulgaristan ile, ardından 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki ilk dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda ise dörtte dört yapan İspanya bulunuyor.
Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak?
2026 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen milli ara, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü sona erecek. Bu tarihten itibaren Süper Lig’in 13. hafta maçları oynanarak lig heyecanı yeniden start alacak.
Milli aranın yaklaşık 7 gün sürmesi bekleniyor. Bu süre boyunca takımlar, hem sakat oyuncularını toparlama hem de teknik anlamda eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak.
A Milli Takım aday kadrosu dikkat çekti
Montella’nın belirlediği geniş kadroda dikkat çeken birçok isim yer aldı:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Yusuf Sarı
Takım, Riva’daki TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor.
Futbolseverleri yoğun bir dönem bekliyor
Milli aranın ardından Süper Lig’de zorlu bir fikstür dönemi başlayacak. Kasım sonu ve Aralık ayında hem zirve yarışı hem de küme hattındaki mücadeleler daha da kızışacak.
Süper Lig Milli Ara Takvimi (Kasım 2025)
Tarih Etkinlik
15 Kasım Cumartesi Türkiye – Bulgaristan (Bursa)
18 Kasım Çarşamba İspanya – Türkiye (Deplasman)
22 Kasım Cumartesi Süper Lig 13. hafta başlıyor