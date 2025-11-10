Süper Lig’e milli ara molası: Milli ara kaç gün sürecek? Ligler ne zaman yeniden başlayacak? İşte takvim

Süper Lig’e kısa bir ara verildi, gözler artık A Milli Takım’da! Türkiye, Dünya Kupası hedefi için kritik maçlara çıkarken, futbolseverler milli aranın ne kadar süreceğini ve lig heyecanının ne zaman geri döneceğini merak ediyor. Montella’nın yeni kadrosu, genç yıldızlar ve zorlu deplasman öncesi hazırlıklar gündemde. Peki Süper Lig yeniden ne zaman başlayacak, milli ara kaç gün sürecek?





A Milli Futbol Takımı Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki son iki sınavına hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa’da Bulgaristan ile, ardından 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki ilk dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda ise dörtte dört yapan İspanya bulunuyor.





Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak?

2026 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen milli ara, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü sona erecek. Bu tarihten itibaren Süper Lig’in 13. hafta maçları oynanarak lig heyecanı yeniden start alacak.

Milli aranın yaklaşık 7 gün sürmesi bekleniyor. Bu süre boyunca takımlar, hem sakat oyuncularını toparlama hem de teknik anlamda eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak.





A Milli Takım aday kadrosu dikkat çekti

Montella’nın belirlediği geniş kadroda dikkat çeken birçok isim yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Yusuf Sarı

Takım, Riva’daki TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor.





Futbolseverleri yoğun bir dönem bekliyor

Milli aranın ardından Süper Lig’de zorlu bir fikstür dönemi başlayacak. Kasım sonu ve Aralık ayında hem zirve yarışı hem de küme hattındaki mücadeleler daha da kızışacak.





Süper Lig Milli Ara Takvimi (Kasım 2025)

Tarih Etkinlik

15 Kasım Cumartesi Türkiye – Bulgaristan (Bursa)

18 Kasım Çarşamba İspanya – Türkiye (Deplasman)