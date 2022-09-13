Taçsız Kral Metin Oktay kimdir?

2 Şubat 1936’da İzmir Karşıyaka da dünyaya gelen Metin Oktay Türk futbolunda sayısız başarılara imza atmış, golcülüğü ve yaşadığı gol krallıkları sayesinde "Taçsız Kral" lakabını almıştır.

FUTBOL KARİYERİ

İZMİRSPOR (1954-1955)

Futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir'in yerel takımlarından Damlacıkspor'da başladı. 1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat'ın altyapısında oynamasının ardından 1954-55 sezonu öncesinde İzmirspor'a transfer olarak profesyonel kariyerine başladı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı.

GALATASARAY (1956-1958)

1955'te Galatasaray ile anlaştı. 1956-56 ve 1957-58 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları yaşarken; ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu.

PALERMO (1961)

1961 yılında Serie A'da mücadele eden Palermo ile sözleşme imzaladı. Burada bir sezona yakın top koşturduktan sonra ertesi yıl Galatasaray'a döndü.

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3 SEZON ÜST ÜSTE GOL KRALLIĞI

Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Öte yandan 1962-63, 1964-65 ve 1968-69 sezonlarında üç gol krallığı daha elde etti.

1962-63 sezonunda attığı 38 gol, onu Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu yapsa da bu rekor 1987-88 sezonunda 39 gol atan Tanju Çolak tarafından kırıldı.

Ancak o sezon ligde tutturduğu maç başına 1,46 gol ortalamasıyla lig tarihinin bir sezondaki en verimli golcüsü oldu. Galatasaray formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun en çok gol atan oyuncuları arasına girdi.

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GOL KRALLIĞI LİSTESİ

1956-57 İstanbul Profesyonel ligi, 17 golle,

1957-58 İstanbul Profesyonel ligi, 19 golle,

1958-59 İstanbul Profesyonel ligi, 22 golle,

1959 Türkiye ligi,11 golle,

1959-60 Türkiye ligi, 33 golle,

1960-61 Türkiye ligi, 36 golle,

1962-63 Türkiye ligi, 38 golle,

1964-65 Türkiye ligi, 17 golle,

1968-69 Türkiye ligi, 17 golle.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İlk kez 1955 yılında giydiği Türkiye millî futbol takımı forması altında 36 maça çıktı ve 19 gol atmayı başardı. Oktay Tuncay Şanlı (22) ve Lefter Küçükandonyadis (21)'in ardından, Cemil Turan, Nihat Kahveci ve Burak Yılmaz ile birlikte millî takım tarihindeki en golcü dördüncü oyuncu konumunda.

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KARİYER SONU

Kariyerinde toplam 354 maça çıkan Taçsız Kral Metin Oktay 314 gol kaydetti ve 1968-1969 sezonunda Galatasaray’da futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan hemen sonra, 1969-70 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperović'in yardımcılığına getirildi; fakat sezon sonunda takımın teknik direktöründe değişikliğe gidilince görevinden ayrıldı.

1972-73 sezonu başında, bu kez Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kaloperović'in yardımcısı oldu. Sezon ortasında Kaloperović'in görevden ayrılmasıyla Bursaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve 1973 yılının sonuna kadar görevini sürdürdü.

Sonrasında ise Galatasaray'da yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yaptı.

METİN OKTAY ÖLÜMÜ

13 Eylül 1991'de ise Boğaziçi Köprüsü çıkışında trafik kazası geçirerek genç yaşta hayatını kaybetti. Galatasaray'dan takım arkadaşı olan ve 2016'da aramızdan ayrılan Turgay Şeren, Metin Oktay'ın ölümü ile ilgili şunları söylemişti:

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"Galatasaray’ın bir galibiyetinden sonra arkadaşlarla gece Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası’nda yemek yiyorduk. Metin ilerleyen saatlerde ‘ben kalkıyorum’ deyince masadaki arkadaşlar karşı çıktı. Hep birlikte ‘buradan başka bir gazinoya gideceğiz’ diyerek, bizden ayrılmaması için çok çalıştık. O kadar diretmemize rağmen bizleri dinlemedi. ‘Gitmem lazım’ dedi. Ve gitti... Arkasından Metin Oktay’ın köprüden geçerken trafik kazası yaptığı haberi geldi. O gece tüm ısrarımıza rağmen aramızdan ayrılmayıp bizimle diğer gazinoya gitmiş olsaydı, belki bugün bile aramızda olacaktı."