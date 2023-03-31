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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı. Peki tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar.

12:09 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından 1,7 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 653 milyon 871 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, 1 milyar 520 milyon 671 bin 781 liralık buzağı desteği, 117 milyon 285 bin 356 liralık fark ödemesi desteği (hububat, baklagil, dane mısır), 13 milyon 546 bin 541 liralık biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 1 milyon 564 bin 390 liralık mazot ve gübre desteği ve 803 bin 628 liralık sertifikalı fidan kullanım desteği verilecek.




#Tarım ve Orman Bakanı
#Vahit Kirişçi
#destek ödemesi
#buzağı desteği
2 gün önce
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