Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı piyasalarda doping etsini oluşturmuştu. Eylül ayı faiz kararı, enflasyonla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Merkez Bankası'ndan (TCMB) Ağustos ayı faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.
TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2023 yılının Eylül ayı TCMB faiz kararı, 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14:00'te açıklandı.
TCMB faiz kararı ne oldu?
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.
TCMB, faiz kararının gerekçesinde, "Enflasyondaki yükselişin sürmesi ve enflasyon beklentilerinde belirgin bir bozulma gözlenmesi nedeniyle ilave sıkılaştırmaya gidilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Eylül ayı Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek dördüncü faiz kararı merak konusu oldu. İlk üç kararda olduğu gibi eylül kararında da artış bekleniyor.