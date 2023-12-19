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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alacak! Başvuru tarihleri ve belgeleri paylaşıldı...

"Devlet Demiryolları personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TCDD 199 sürekli işçi alımıyla ilgili başvuru detayları merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları sürekli işçi alımı başvuruları 18-22 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. 199 işçi alımı için başvurular şahsen yapılacak Peki, TCDD işçi alımı başvurusu şartları neler? Başvuru için istenen belgeler neler?

Vedat Yavuz
11:39 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 11:52 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
TCDD işçi alımı
TCDD işçi alımı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşra teşkilatında "sürekli işçi" olarak istihdam edilmek üzere 199 işçi alımı yapacağını açıkladı. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için istenen belgeler neler? İşte işçi alımı iş ilanı detayları.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 199 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sürekli işçi alımı başvuruları 18 - 22 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DEVLET DEMİR YOLLARI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMLARI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklar.

TCDD İŞÇİ ALIMI NEREDE, HANGİ BÖLGEDE OLACAK?

İşletmesi Genel Müdürlüğü;

  • Van,
  • Maltepe,
  • Kapıkule,
  • Derince,
  • Karabük,
  • Yerköy,
  • Kayseri,
  • Irmak,
  • Çankırı,
  • İzmir,
  • Uşak,
  • Kars,
  • Divriği,
  • Malatya,
  • Elazığ,
  • Ulukışla
  • Tavşanlı

Lojistik müdürlüklerinde istihdam etmek üzere tren makinist işçi alımı yapacağını duyurdu.

TCDD SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TCDD, tren makinisti alımı için adaylardan genel ve özel şartlar arayacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

Özel şartlar ise şöyle:

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından gün almamış olmak,

Ön lisans mezunu adaylar için elektrik, elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, mekatronik, makine, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik, raylı sistemler makinistliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Lisans mezunu adaylar için raylı sistemler mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2022 yılında yapılan KPSS’den ön lisans mezunu adaylar için P93 puan türünden, lisans mezunu adaylar için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Tren makinisti ehliyetine sahip olmak.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)

4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)

5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu

6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu



#TCDD
#TCDD işçi alımı
#Devlet Demiryolları personel alımı
38 dakika önce
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