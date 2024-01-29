Çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeren geniş kapsamlı kanun teklifi, Meclis gündemine taşındı. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edildi. Şimdi ise gündemde kalan maddeler bulunuyor. Öne çıkan konular arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi önemli düzenlemeler bulunuyor. Meclis'in bu maddeler üzerindeki çalışmaları yakından takip ediliyor. Peki torba yasa maddelerinde neler var, son durum ne? İşte erken emeklilik için detaylar...