Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin beklediği ilave tediye ödemelerinin ilk taksitinin 26 Ocak itibariyle hesaplara yatırıldığını duyurdu. Peki kamu işçi tediyede ikinci taksitler ne zaman yatacak?
TEDİYE ÖDEMESİ İLK TAKSİTLERİ YATTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının 26 Ocak itibariyle hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
İLAVE TEDİYE İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACKA?
Kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı hesaplara yatırılmaya başlandı. Tediye ödemelerinde ikinci taksit ise 5 Nisan tarihinde hesaplara yatacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.