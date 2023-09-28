Meteoroloji’den yapılan uyarı sonrasında Tekirdağ ’ın Çerkezköy ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış sonrası kentin ana arterleri göle döndü. Vatandaş duruma tepki gösterirken, su baskınlarından kendi çabalarıyla kurtulmaya çalıştı. Tekirdağ 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevrelerinde yağış uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sağanak etkili oldu. Çerkezköy'de yaklaşık 30 dakika süren sağanakta Yıldırım Beyazıt Mahallesi, kapalı pazar yerinin bulunduğu bölgede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Marmaraereğlisi ilçesinde de saat 13.30 sıralarında da sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu bölgede yağışın yer yer süreceği belirtildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum ve Ardahan çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul’un batısı, Manisa’nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 (Yağışların zamanla batı çevreleri ile gece boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35















