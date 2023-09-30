Teknofest İzmir'de ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor. İzmir havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest etkinlikleri ziyaretçilerin ilgisini görüyor. Festival alanına gitmek isteyenler "İzmir Teknofest nerede, nasıl gidilir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İzmir Teknofest'e nasıl gidilir, hangi ulaşım araçları kullanılır? İzmir Teknofest girişi ücretsiz mi? İşte bu soruların yanıtı...