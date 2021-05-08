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Teknoloji 20 yaş bahane veriler şahane BTK Başkanı Karagözoğlu uyardı
SOSYAL MEDYA

20 yaş bahane veriler şahane: BTK Başkanı Karagözoğlu uyardı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sosyal medyayı saran 20’li yaşlara ait fotoğraf paylaşılması akımı konusunda uyardı. Karagözoğlu, “Bu fotoğraflar, akıllı telefonlar aracılığıyla izin verdiğimiz yüz taraması, parmak izi ve mikrofon gibi kişisel bilgilerimiz, yapay zeka algoritmalarını besliyor. Kritik öneme sahip veriler, kötü niyetli kişilerin her zaman odağında” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​20 yaş bahane veriler şahane: BTK Başkanı Karagözoğlu uyardı
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sosyal medyada hızla yayılan 20 yaş akımı konusunda uyardı. Karagözoğlu, bu verilerin kaynağı belli olmayan, güvenliğinden emin olunamayan yerlerde depolandığına dikkat çekerek, vatandaşları, kişisel verileri paylaşırken hassas davranması gerektiğine vurgu yaptı.

Ömer Abdullah Karagözoğlu
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GÖRÜNDÜĞÜ KADAR MASUM DEĞİL

  • Yurt dışında ortaya çıkan 20’li yaşlar challange akımı, Türkiye’de de yaygınlaştı. Siyaset, spor ve müzik dünyasının tanınan isimlerinin yanı sıra milyonlarca vatandaş da bu akıma katıldı. Masumane gibi gözüken bu akımda Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından fotoğraflar paylaşıldı. Normal şartlarda kolay elde edilemeyecek özel fotoğraflar, sosyal medyada erişime sunuldu. Bu akım, kişisel veri güvenliği tehlikesini de beraberinde getirirken, BTK Başkanı Karagözoğlu’ndan uyarı geldi. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Karagözoğlu, sosyal ağlarda hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden kişisel veri paylaşımlarının, eğlence maksatlı gibi görünen akımlarla katlanarak arttığını söyledi.

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HASSAS DAVRANMAK GEREKİYOR

Sosyal ağlara yüklenilen fotoğrafların, akıllı telefonlar aracılığıyla izin verilen yüz taraması, parmak izi ve mikrofon gibi kişisel bilgilerin, yapay zeka algoritmalarını beslediğine dikkat çeken Karagözoğlu, şunları kaydetti: “Bu veriler; pazarlama alanından, algı çalışmalarına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Ayrıca bu verilerin, nerede ve nasıl saklandığı tam bir muamma. Kaynağı belli olmayan, güvenliğinden emin olamadığımız yerlerde depolanıyor. Bunun gibi kritik derecede öneme sahip veriler, kötü niyetli kişilerin her zaman odağında oluyor. Bu sebeple vatandaşlarımız, verilerini paylaşırken her zaman hassas davranmalılar. Devletimiz de BTK-USOM bünyesinde vatandaşlarımızın dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam ediyor.”

Haluk Levent, Murat Boz, Gülşen Bubikoğlu, Çağla Şikel gibi birçok ünlü isim 20 yaş akımına katılarak paylaşımda bulundu.


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