2025’in en güçlü telefonları pil testinde karşı karşıya: İşte zirvedeki model

2025’te piyasaya çıkan en güçlü akıllı telefonlar, kapsamlı bir batarya testinde performanslarını sergiledi. iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15 ve Oppo Find X9 Pro’nun incelendiği test; sosyal medya gezintisi, oyun oynama, video izleme, kamera kullanımı ve web tarayıcı senaryolarıyla gerçek hayat kullanımını taklit etti.





Zirvede iPhone 17 Pro Max var

Sonuçlara göre testin açık ara lideri iPhone 17 Pro Max oldu. Apple’ın A19 Pro işlemcisinin enerji verimliliği ve ekran optimizasyonu, cihazı rakiplerinden belirgin şekilde öne çıkardı.





Onu OnePlus 15 takip etti. Snapdragon 8 Gen 4, dengeli bir güç yönetimi sunsa da yüksek yenileme hızının bazı durumlarda tüketimi artırdığı bildirildi.





Listenin sonunda Oppo Find X9 Pro yer aldı. 1.5K çözünürlüğe sahip ekranı ve yüksek parlaklık seviyesi nedeniyle test boyunca daha fazla enerji tükettiği görüldü.



