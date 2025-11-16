Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Mobil
2025’in en güçlü telefonları pil testinde karşı karşıya: İşte zirvedeki model

2025’in en güçlü telefonları pil testinde karşı karşıya: İşte zirvedeki model

23:2816/11/2025, Pazar
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
2025’in en güçlü telefonları pil testinde karşı karşıya: İşte zirvedeki model
2025’in en güçlü telefonları pil testinde karşı karşıya: İşte zirvedeki model

2025’in amiral gemileri iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15 ve Oppo Find X9 Pro kapsamlı bir batarya testinde karşı karşıya geldi. Sosyal medya, oyun, video ve kamera gibi gerçek kullanım senaryoları üzerinden yapılan ölçümler, Apple’ın en yeni modeli iPhone 17 Pro Max’in verimlilik konusunda rakiplerine açık ara üstün olduğunu ortaya koydu.

2025’te piyasaya çıkan en güçlü akıllı telefonlar, kapsamlı bir batarya testinde performanslarını sergiledi. iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15 ve Oppo Find X9 Pro’nun incelendiği test; sosyal medya gezintisi, oyun oynama, video izleme, kamera kullanımı ve web tarayıcı senaryolarıyla gerçek hayat kullanımını taklit etti.


Zirvede iPhone 17 Pro Max var

Sonuçlara göre testin açık ara lideri iPhone 17 Pro Max oldu. Apple’ın A19 Pro işlemcisinin enerji verimliliği ve ekran optimizasyonu, cihazı rakiplerinden belirgin şekilde öne çıkardı.


Onu OnePlus 15 takip etti. Snapdragon 8 Gen 4, dengeli bir güç yönetimi sunsa da yüksek yenileme hızının bazı durumlarda tüketimi artırdığı bildirildi.


Listenin sonunda Oppo Find X9 Pro yer aldı. 1.5K çözünürlüğe sahip ekranı ve yüksek parlaklık seviyesi nedeniyle test boyunca daha fazla enerji tükettiği görüldü.


Genel sonuçlar üç modelin de güçlü bir pil performansı sunduğunu gösterirken, verimlilik tarafında ipi göğüsleyen yine iPhone 17 Pro Max oldu.

#iphone 17 pro max
#oneplus 15
#oppo find x9 pro
#2025 telefonlar
#batarya testi
#telefon performansı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 1.389 PERSONEL ALIMI: Devlet Su İşleri personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ işçi alımı branşları açıklandı