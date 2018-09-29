Teknoloji 3 astronot dünyaya geri dönecek
BİLİM

3 astronot dünyaya geri dönecek

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotları Drew Feustel ve Ricky Arnold’un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08, uzayda geçirdiği 161 günün ardından dünyaya dönüyor.

Haber Merkezi IHA
Soyuz MS-08 uzay aracının kalkış anı.
Soyuz MS-08 uzay aracının kalkış anı.

Geçtiğimiz 21 Mart tarihinde Kazakistan’da bulunan Baykonur uzay üssünden fırlatılan Soyuz MS-08 kapsülü 2 gün süren yolculuğun ardından uzay çalışmalarına başlamıştı.

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotları Drew Feustel ve Ricky Arnold’un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08 Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, bilimsel araştırmalar yürüttü.

Rus ordusu hazırlıklara başladı

3 pilotu taşıyacak olan Soyuz MS-08’in 4 Ekim tarihinde Kazakistan’a iniş yapması bekleniyor. Bunun için Rusya ordusu tarafından arama-kurtarma faaliyetleri yürütülecek 180 kişilik tabur kuruldu.

Ayrıca Rusya, 12 adet Mİ-8 helikopter, 3 adet AN-12 arama- kurtarma uçağı, 1 adet AN-26 model uçak ve arazi araçları ve ekipmanları Kazakistan'a gönderdi. 4 Ekim’de riskli iniş ihtimaline karşı tedbirlerin arttırıldığı, Kazakistan’da hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

Son numuneleri aldı

Rus kozmonot Oleg Artemyev sosyal medya hesabında, dönüş için hazırlıklara başladıklarını dile getiren bir video paylaştı. Kozmonotların tüm çalışmalarını tamamladığı, artık dönüş için uzay aracı içerisinde bulunarak son hazırlıklarını sürdürdükleri öğrenildi.

Soyuz Uzay Aracı, fırlatılmak üzere Kazakistan'ın Baykonur Kasabası'nın yaklaşık 320 km güneydoğusundaki Baykonur Uzay Üssüne işte böyle götürülmüştü.

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