5 kameralı LG V40 ThinQ gün yüzüne çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG, ön tarafta 2 ve arka tarafta 3 olmak üzere toplamda 5 kameraya sahip V40 ThinQ’un videosunu yayınladı. Yapay zeka desteğine sahip olduğu düşünülen LG V40 ThinQ’un teknik özellikleri henüz kesinleşmedi. Her şey 3 Ekim’de gerçekleşecek lansmanda belli olacak.

Peki, aylardır internette sızıntıları dolaşan LG V40 ThinQ'un muhtemel teknik özellikleri nasıl olacak?

LG V40 ThinQ’un tanıtım videosunda telefonun teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz günlerde yapılan sızıntılarla cihazın muhtemel teknik özellikleri ortaya çıktı.

Ekran: 6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük

6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 845

Sekiz çekirdekli Snapdragon 845 RAM: 6GB

6GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Arka Kamera: 3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4)

3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4) Ön Kamera: (8 + 5MP), Smart CAM

(8 + 5MP), Smart CAM Batarya: 3300 mAh

3300 mAh Ses: Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör

Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör Ağırlık: 169 gram

169 gram İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

TEKNOLOJİ Tam dört kameralı