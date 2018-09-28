5 kameralı LG V40 ThinQ gün yüzüne çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG, ön tarafta 2 ve arka tarafta 3 olmak üzere toplamda 5 kameraya sahip V40 ThinQ’un videosunu yayınladı. Yapay zeka desteğine sahip olduğu düşünülen LG V40 ThinQ’un teknik özellikleri henüz kesinleşmedi. Her şey 3 Ekim’de gerçekleşecek lansmanda belli olacak.
Peki, aylardır internette sızıntıları dolaşan LG V40 ThinQ'un muhtemel teknik özellikleri nasıl olacak?
LG V40 ThinQ’un tanıtım videosunda telefonun teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak geçtiğimiz günlerde yapılan sızıntılarla cihazın muhtemel teknik özellikleri ortaya çıktı.
- Ekran: 6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 845
- RAM: 6GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka Kamera: 3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4)
- Ön Kamera: (8 + 5MP), Smart CAM
- Batarya: 3300 mAh
- Ses: Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör
- Ağırlık: 169 gram
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie