Teknoloji 5G için hazırız ihaleyi bekliyoruz
BİLİM

5G için hazırız ihaleyi bekliyoruz

Türkiye, önceki teknolojilere göre daha yüksek veri hızı, yüksek kapasite ve ultra düşük gecikme süresi sunan 5G için gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 5G ihalesi için 2023’ü işaret etmesinin ardından teknoloji şirketleri hazırlıklarını hızlandırdı. Bu amaçla, Vodafone’un 5G’ye yönelik çalışmaları ile Vodafone Türkiye’nin 5G’ye hazırlık süreci, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.

Abone Ol Google News
Orhan Ünal Yeni Şafak
5G için hazırız ihaleyi bekliyoruz
Türk gazeteciler, Vodafone İtalya 5G Deneyim Merkezi’nde Endüstri 4.0’a yönelik kolaboratif robotlar, uzaktan sağlık gözetimi, ve üç boyutlu eğitim gibi alanlardaki uygulamaları deneyimledi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel toplantıda İtalya’daki 5G sürecini değerlendirdi.

İhale tarihi için 2023’ün işaret edilmesinden mutluluk duyduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bugün 83 ülkede 210 operatörün 5G hizmetlerini başlattığına dikkat çekerek, 5G’de öncü ülkeler arasına Türkiye’nin de yer alması gerektiğini söyledi. Türkiye’de 5G teknolojisini geciktirmek için herhangi bir neden olmadığını belirten Süel, 2023 sonrasında Türkiye’de üretim ve hizmet sektörünün bir dönüşüm süreciyle canlanacağını dile getirdi.

GSYH’YE 21 MİLYAR TL

5G’nin 1 yıl gecikmesinin 120 milyar TL’lik ekonomik faydadan mahrum kalmak anlamına geldiği bilgisini paylaşan Hasan Süel, Deloitte iş birliğiyle hazırladıkları rapordan şu bilgileri verdi: “Araştırmamıza göre, operatörlerin 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak. Ayrıca, 25 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. Üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı sonucunda 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı oluşacağı tahmin ediliyor.” Süel, 5G ile yerli teknolojilerin daha da gelişeceğini ve Vodafone olarak sürecin en önemli destekçilerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

YATIRIM DOSTU İHALE OLMALI

  • 5G ihalesinin yapısına ilişkin beklentilerini de açıklayan Hasan Süel, “Yatırım dostu ihaleler ile yapay fiyat enflasyonunu önleyen ihale kuralları, mobil operatörlerin yatırım bütçelerini daha fazla altyapı kurulumuna yönlendirmesine yardımcı oluyor. Mobil haberleşme sektörü yoğun yatırım gerektiren, yeni nesil teknolojilere yönelik talebin ve arzın sürekli geliştiği bir alan. Dolayısıyla lisans koşulları ve süresinin belirlenmesinde bu hususların dikkate alınmasına ihtiyaç var” dedi.

İTALYA’DA VERİMLİLİK ARTIŞI

  • 5G’nin kurumlara ve bireylere sunduğu faydalara işaret eden Süel, İtalya’nın Haziran 2019’da 5G’ye geçtiğini anımsattı. Süel, “İhale, Ekim 2018’de yapıldı. İtalya, 5G’li hayatı hızla benimsedi ve aşama aşama 5G’yi yaygınlaştırıyor. 5G; önceki teknolojilere göre daha yüksek veri hızları, yüksek kapasite ve ultra düşük gecikme süresi sunuyor” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan '5 ve 6G teknolojilerinde dijital sıçrama' müjdesi
TEKNOLOJİ
Bakan Karaismailoğlu'ndan '5 ve 6G teknolojilerinde dijital sıçrama' müjdesi

Milli Takım dibi gördü!

Milli Takım dibi gördü!

A Milliler, deplasmanda Faroe Adaları'nı yenemedi.
İstifa sorusuna cevap verdi

İstifa sorusuna cevap verdi

Kuntz, Faroe Adaları maçından sonra gerçeklere dikkat çekti.
Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür etti

​Annesinin kafasını kesip balkondan attı, valilik açıklama yaptı.

Satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı...

Bursa'nın en lezzetli festivali

Bursa'nın en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

​Filistinlilerden Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki.
Vinç yardımıyla çıkarıldı

Vinç yardımıyla çıkarıldı

​İSKİ çalışması sırasında kamyonet çukura düştü.

​Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı.

​Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.