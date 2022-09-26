5G için hazırız ihaleyi bekliyoruz

İhale tarihi için 2023’ün işaret edilmesinden mutluluk duyduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bugün 83 ülkede 210 operatörün 5G hizmetlerini başlattığına dikkat çekerek, 5G’de öncü ülkeler arasına Türkiye’nin de yer alması gerektiğini söyledi. Türkiye’de 5G teknolojisini geciktirmek için herhangi bir neden olmadığını belirten Süel, 2023 sonrasında Türkiye’de üretim ve hizmet sektörünün bir dönüşüm süreciyle canlanacağını dile getirdi.

GSYH’YE 21 MİLYAR TL

5G’nin 1 yıl gecikmesinin 120 milyar TL’lik ekonomik faydadan mahrum kalmak anlamına geldiği bilgisini paylaşan Hasan Süel, Deloitte iş birliğiyle hazırladıkları rapordan şu bilgileri verdi: “Araştırmamıza göre, operatörlerin 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak. Ayrıca, 25 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. Üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı sonucunda 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı oluşacağı tahmin ediliyor.” Süel, 5G ile yerli teknolojilerin daha da gelişeceğini ve Vodafone olarak sürecin en önemli destekçilerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

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YATIRIM DOSTU İHALE OLMALI

5G ihalesinin yapısına ilişkin beklentilerini de açıklayan Hasan Süel, “Yatırım dostu ihaleler ile yapay fiyat enflasyonunu önleyen ihale kuralları, mobil operatörlerin yatırım bütçelerini daha fazla altyapı kurulumuna yönlendirmesine yardımcı oluyor. Mobil haberleşme sektörü yoğun yatırım gerektiren, yeni nesil teknolojilere yönelik talebin ve arzın sürekli geliştiği bir alan. Dolayısıyla lisans koşulları ve süresinin belirlenmesinde bu hususların dikkate alınmasına ihtiyaç var” dedi.

İTALYA’DA VERİMLİLİK ARTIŞI

5G’nin kurumlara ve bireylere sunduğu faydalara işaret eden Süel, İtalya’nın Haziran 2019’da 5G’ye geçtiğini anımsattı. Süel, “İhale, Ekim 2018’de yapıldı. İtalya, 5G’li hayatı hızla benimsedi ve aşama aşama 5G’yi yaygınlaştırıyor. 5G; önceki teknolojilere göre daha yüksek veri hızları, yüksek kapasite ve ultra düşük gecikme süresi sunuyor” diye konuştu.