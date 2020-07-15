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Teknoloji 90ların efsane oyunu Süper Marioya rekor fiyat
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OYUN

90'ların efsane oyunu Süper Mario'ya rekor fiyat

Dünyanın en çok oynanan, Türkiye'de de 90'larda yaşayan çocukların vazgeçilmesi olan Süper Mario oyununun 1985 yılında üretilen bir kopyası rekor fiyata alıcı buldu. 114 bin dolara (783 bin TL) satılan oyun, şimdiye kadar en yüksek fiyata alınan Süper Mario oldu.

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Super Mario'nun 1985 yılında üretilen oyunu rekor fiyata satıldı.
Super Mario'nun 1985 yılında üretilen oyunu rekor fiyata satıldı.

Oyun konsolu şirketi Nintendo Entertainment System (NES) tarafından 1985 yılında üretilen Süper Mario kendi rekorunu kırdı. BBC'de yer alan habere göre, o yıl piyasaya sürülen ve kutusu hala açılmayan oyun 114 bin dolara (783 bin TL) satıldı. Söz konusu oyun bu zamana kadar satılan en pahalı Super Mario Bros. oyunu olarak tarihe geçti.

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  • Nintendo'nun popüler oyununun başka bir kopyası da 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada 100 bin dolara satılmıştı. Daha önce Donkey Kong ve Mario Bros adlı oyunlarda görünen ‘İtalyan marangoz Mario’ dijital dünyanın en sevilen oyun karakterlerinden birisi konumunda.

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İlk kez 1981 yılında Donkey Kong adlı oyunda görünen Mario'nun o zamanki adı Jumpman idi. Oyunu ABD'de piyasaya sürmeye hazırlanan Nintendo, ülkedeki yönetimin tavsiyesi doğrultusunda karakterin adını Mario olarak değiştirmişti.

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Tüm zamanların rekorunu kırmıştı

Japonya'da Famicom, dünyada ise Nintendo üst markasıyla yayımlanan oyun, kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaşmış ve tüm zamanların en çok satan oyunları listesinde üst sıralarda yer almıştı.

Oyun satışları yüzde 63 büyüdü: Türkiye’de oyun oynayanların sayısı yüzde 40 arttı
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Evde izolasyonun önemli olduğu bu dönemde, oyun oynama oranlarında büyük bir artış oldu.
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Evde kalma süresi uzadıkça bu durumdan en az etkilenecek sektörlerin başında oyun sektörü geliyor.
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Sosyal izolasyon nedeniyle evde kalan oyuncular mobil, PC ya da konsol fark etmeksizin her platformda oyun oynamaya devam ediyor.
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Bununla birlikte oyun severlerin oyunlar için yaptığı harcamalarda artış gösteriyor.
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Pek çok oyun firmasının oyun severlere özel indirimler ve kampanyalar uyguladığını belirten Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Dünya genelinde hem akıllı telefon hem de bilgisayar kullanımında yüzdesel olarak büyük bir artış mevcut.
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Statista’nın raporlarına bakıldığında, satışların dijital oyunlarda yüzde 52, konsol satışlarında ise yüzde 155 oranında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Toplam oyun satışlarında ise yüzde 63’lük bir ivme söz konusu.
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Türkiye’ye baktığımız zaman sosyal izolasyon nedeniyle evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40’lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor. Tüm dünyada da aynı trend var. Bu hem günlük aktif oyuncu sayıları hem de oyunlara harcanan para miktarında ivme kazanmış durumda” diye konuştu.
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Online turnuvaların daha fazla olduğunu belirten Ozan Aydemir, “Şu anda gençlerimiz hali hazırda evde olduğu için, birçok oyun firması tüm dünyada farklı online oyun içi etkinlikler, kampanyalar ve turnuvalar yapıyor. Türkiye’de de bu geçerli.
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Hatta oyun sektöründen bağımsız non-endemic markalarımız da evlerinde olan çalışanlarını mutlu etmek için şirket içi online turnuvalar düzenliyor. PUBG Mobile, Brawl Stars, Call Of Duty Mobile, Kafa Topu 2, Mobile Legends, CS: GO, DOTA 2, Zula, COD Warzone, LOL, Mount & Blade Bannerlord, kelime ve puzzle oyunları, Steam ve Epic Store’daki offline oyunlar en trend oyun, oyun türü ve platformlar olarak göze çarpıyor.
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Oyuna genel bir kavram olarak bakarsak aileler, şu an evdeki gençlerle vakit geçirmek için kutu oyunlarına da yönelmiş durumda. Online dışında offline oyunlarda türetmeye çalışıyoruz” dedi.
Oyun satışları yüzde 63 büyüdü: Türkiye’de oyun oynayanların sayısı yüzde 40 arttı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalmanın öneminin vurgulandığı bu dönemde, dünyanın en büyük oyun dağıtım ağı ve platformlarından biri olan Steam'de anlık aktif kullanıcı sayısı 23 milyonu geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Sadece Steam değil tüm oyun platformlarında büyük bir yoğunluk söz konusu olduğuna dikkat çeken Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Türkiye'de de evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde, günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40'lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor ” dedi.


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