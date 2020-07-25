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ABD askeri İHA'ları satışa çıkardı

ABD'nin normalde satış izni vermediği askeri insansız hava araçlarına ihracat izni gelmesinin ardından Demokrat Partili senatörler Trump'a ateş püskürdü. Senatörlerden biri başkana 'pervasız' derken envanterde İHA'lar satışa çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'nin birçok ülkede operasyon yaparken kullandığı neredeyse uçak boyutunda olan askeri insansız hava araçları artık başka ülkelere ihraç edilecek.

ABD'de, askeri insansız hava araçlarının (İHA) ihracatını kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeye gidildi.

  • Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki 2018 İnsansız Hava Sistemleri ihracat politikasının güncellendiği belirtildi.

Yapılan güncellemeye göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan MQ-9 Reaper ve RQ-4 Global Hawk gibi insansız hava araçlarının uluslararası satışının yolu açıldı.

MQ-9 Reaper

Söz konusu İHA’ların, 1987'de kurulan ve 35 ülkenin üye olduğu Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) anlaşmasının getirdiği sınırlamalardan dolayı yabancı ülkelere satışı gerçekleştirilemiyordu.

'Trump'ın aldığı karar pervasız bir karar'

Trump yönetimin İHA ihracatını kolaylaştıran bu adımına Kongre'deki Demokrat partili üyelerden eleştiri geldi.

  • Aynı zamanda Senato Yabancı İlişkiler Komitesi üyesi olan New Jersey Demokrat senatörü Bob Menendez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetiminin kararını "pervasız" olarak niteledi.

Menendez, "Trump yönetimi, bu hareketle öldürücü dronelerin satışı üzerindeki uluslararası ihracat kontrollerini bir kez daha zayıflattı. Bu pervasız karar, büyük ihtimalle en ölümcül silahlarımızın dünya çapında insan haklarını ihlal edenlere satışlarının önünü açacak.” ifadelerini paylaştı.

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