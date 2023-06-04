ABD ve Avrupa’da yapay zeka markajı

ChatGPT sohbet robotunun, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması haline gelmesiyle teknoloji devleri yapay zeka yarışında gaza bastı. Özellikle OpenAL'ın geliştirdiği ChatGPT ve Google'ın yeni sunduğu Bard ile tavan yapan yapay zeka ilgisi günlük hayatı etkilemeye başladı. Konu özellikle insan ve robot ilişkilerinin geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Devletler ise yasal sınırlama ve düzenleme ihtiyacına karşılık vermeye hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ HATAYI BURADA YAPMAYALIM

ABD ve Avrupa Birliği’Nin başını çektiği cephede, ‘Sosyal medya konusundaki düzenlemelerde geç kaldık, aynı hatayı yapay zekada yapmayalım” şeklinde bir düşünce hakim. Bilindiği gibi birçok ülke, sosyal medya platformlarındaki yanlış uygulamalar konusunda düzenleme yapmakta gecikmiş ve küresel çapta önemli tartışmalar yaşanmıştı. Sosyal medya alanında düzenleme tartışması süredursun son dönemde özellikle yapay zekanın insanın önüne geçme riski üzerinde duruluyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde ABD’li yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, ABD Senatosu’nda verdiği ifadede, teknolojinin potansiyel kötüye kullanımına ilişkin endişelerini dile getirerek düzenleme talep etti. Yapay zekanın gelecekte insanlık için risk oluşturup oluşturmadığı sorusuna Altman, “Bu risk hep var” yanıtını verdi.

AB KOMİSYONU’NDAN YASAK

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarından kritik işlerde Chat GPT gibi yapay zeka sohbet robotlarını kullanmamalarını istedi. Bu çerçevede, yapay zeka aracı kullanırken kamuya açık olmayan bilgiler paylaşılamayacak veya ifşa edilemeyecek. Öte yandan, yapay zekanın fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediği konusu göz önünde bulundurulacak. Bu teknolojiler tarafından üretilen bilgiler asla resmi belgelere kopyalanıp yapıştırılmayacak ve özellikle kritik ve duyarlı süreçler üzerinde çalışırken yapay zeka araçları kullanılmayacak. AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu bu konuda çalışmalara başladığını açıkladı. Yapay zekanın gelecekteki olası kullanım şekli bilişim hukukunu epey meşgul edecek.

ChatGPT geride kaldı yeni gözde Bard

Google’ın, geçtiğimiz günlerde Bard isimli yapay zeka uygulamasını geniş kitlelere açmasının ardından rekabet yeni boyut kazandı. Bard özellikle, ChatGPT’nin ücretli uygulamalarını ücretisz sunmaları ile dikkat çekerken, teknoloji uzmanlarına göre yenilikçi tarafıyla da dikkat çekiyor. Bard’ı, ChatGPT’den bir adım öne taşıyan özellikler­den birisi de sadece metin tabanlı değil, görsel içerik­ler girerek arama yapabili­yorsunuz ve verilen cevapla­rın bazılarını da görsel olarak destekleyebiliyor. Ayrıca, sorulara bir şiir veya müzikle cevap verebiliyor. Hatta cevabı size mail atabiliyor.

Fikri mülkiyet hakları tehlikede

OpenAI’ın kullanımı yaygınlaşan yapay zeka robotu ChatGPT, yapay zeka teknolojisindeki yarışın yeniden başlaması ve teknolojinin getirdiği risklerle ilgili endişelerin atmasına neden olmuştu. Çalışma, alışveriş yapma ve iletişim kurma biçimlerini değiştirme potansiyeline sahip yapay zeka araçları, milyonlarca işin yerini alma potansiyelinin bulunması ve yanlış bilgi yayma gibi suiistimaller nedeniyle eleştiriliyor.







