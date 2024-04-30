AB'den Meta'ya 'dezenformasyon' soruşturması

"Şüphelenilen ihlaller, Meta'nın yanıltıcı reklamlara ve hizmetlerindeki siyasi içeriğe ilişkin politikalarını ve uygulamalarını kapsamaktadır"

"Şüphelenilen ihlaller, Meta'nın yanıltıcı reklamlara ve hizmetlerindeki siyasi içeriğe ilişkin politikalarını ve uygulamalarını kapsamaktadır"

Meta'nın yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde etkili bir seçim gözlem sistemi kurmadığı vurgulanan açıklamada, şirketin hizmetlerdeki yasa dışı içeriğin işaretlenmesine ve şikayetine yönelik mekanizmalarının AB kurallarına uygun olmadığı, Meta'nın, araştırmacıların kamuya açık verilere erişimini sağlamakta da yetersiz kaldığı kaydedildi.