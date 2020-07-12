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Teknoloji Adapha Yapay Zeka projesinin ilk yatırımı milyonu buldu
SOSYAL MEDYA

Yapay zeka milyonluk yatırım aldı

Adapha Yapay Zeka projesinin ilk yatırımı milyonu buldu

TÜBİTAK 1512(BİGG) desteğiyle Samsun Teknopark Kuluçka Merkezi’nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Sema Gül Türk tarafından kurulan Adapha Yapay Zeka firması Keiretsu Forum Melek Yatırımcılarından Hulusi Berik ve Ali Aksakarya tarafından 1 milyon 250 bin değerlemeyle ilk yatırımını aldı.Bu yatırımın akademisyen ve girişimcilerimizi teşvik etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Adapha Yapay Zeka
Adapha Yapay Zeka


Yatırımı gerçekleştiren Keiretsu Forum’a teşekkürlerini ve yatırım alan Adapha Yapay Zeka’ya tebriklerini ileterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO olarak üniversitemizde fikri ve projesi olan hocalarımıza destek oluyoruz.

  • Sema hocamızın projesini BİGG’in açıklanmasından önce gerçekleştirdiğimiz proje pazarı etkinliğimizde birinci olarak seçtik. Ardından BİGG açıklandı ve biz de doğru karar verildiğini görmüş olduk. Sonrasında Samsun Teknopark olarak gerçekleştirdiğimiz yatırım etkinliğinde sunum yapan hocamızın projesi yatırım almış oldu. Bu tarz yatırımların olması bizi mutlu ediyor ve devamının gelmesini diliyoruz” dedi.

Yapay Zeka Stratejisi’ni hazırlıyoruz
GÜNDEM
Yapay Zeka Stratejisi’ni hazırlıyoruz


Projenin anlamı dikkat çekti


Samsun’da gerçekleştirilen ‘Yeni Nesil Yatırımcı Buluşmaları’ etkinliğinden memnuniyetlerini dile getiren Hulusi Berik, "Baştan sona güzel organize edilmiş olan etkinlikte yolumuz keşişti Sema hocamızla. Projesinin anlamlı olması ve alanında hakim olduğu bilgiyi bize aktarması kendisine yatırım yapmamızda etkili oldu. Yapay zeka alanında çalışmaları olan Solid ICT firmasının sahibi Ali Aksakarya ile bu yatırımı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

İHA
Yatırım aldılar.

Yapay zeka konusunda görüntü işleme alanında yatırımları olduğunu belirten Ali Aksakarya,

  • “Şirket içerisinde geliştirdiğimiz bilgi birikimini Sema hocamızla tanıştıktan sonra daha anlamlı ve teknolojik olarak farklılık katacak bir alanda ortaya çıkarmak istedik. İlk günden itibaren içinde olmayı çok istediğimiz bir projeydi ve öğrendiklerimizi ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık” açıklamasında bulundu.


Çok iyi işler yapılacak

İmza etkinliğinde mutluluğunu dile getiren Adapha Yapay Zeka’nın kurucusu Sema Gül Türk, “Fikrime önem veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapacağımıza eminim. Projemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmza etkinliğinin son konuşmasını gerçekleştiren Dr. Buğra Çolak ise, “Bu yatırım her açıdan önem arz ediyor. Gerçekleştirilen yatırım diğer girişimcilerimize, başarılı projeleriniz olduğunda yatırım alabileceğiniz ağlarla bizim aracılığımızla irtibat kurabileceklerini de göstermiş oluyor ve yatırım ikliminin oluşması için önemli bir adım oldu” sözlerine yer verdi.

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