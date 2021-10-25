Teknoloji Adobe kararını verdi Aşı olmayan çalışanlar ücretsiz izne çıkarılacak
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Adobe kararını verdi: Aşı olmayan çalışanlar ücretsiz izne çıkarılacak

Adobe, ofislere dönüşle birlikte çalışanların çok büyük bir kısmının aşılandığını duyurdu. Yeni açıklamada ise 8 Aralık tarihi özellikle belirtiliyor. Yani bu tarihe kadar aşı olmayan personeller ücretsiz izne çıkarılacak.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Adobe kararını verdi: Aşı olmayan çalışanlar ücretsiz izne çıkarılacak
Adobe

Apple, Google, Facebook ve Microsoft gibi birçok farklı şirket, 'ofislere dönüş' ve 'aşılama' konusunda çeşitli planlamalar yapıyor. Geçen ay bir açıklama yapan Apple, çalışanların aşı durumlarını paylaşmalarını istemişti. Şimdi ise Adobe, aşı olmayan personellerin ücretsiz izne çıkarılacağını duyurdu.

Grafik ve medya yazılımları geliştiren Adobe, personellerin 8 Aralık'a kadar mutlaka aşı olması gerektiğini belirtiyor. Çalışanlara e-postayla bilgilendirme yapılırken bu tarihten sonra aşı olmamış kişiler için de ücretsiz izin konusu özellikle belirtiliyor.

Şirket, personelin çok büyük bir kısmının aşılandığını hatta oranın %93.5 seviyesine geldiğini özellikle belirtiyor. Her ne

müsamaha gösterileceği ifade ediliyor.

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