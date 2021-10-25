Adobe kararını verdi: Aşı olmayan çalışanlar ücretsiz izne çıkarılacak

Apple, Google, Facebook ve Microsoft gibi birçok farklı şirket, 'ofislere dönüş' ve 'aşılama' konusunda çeşitli planlamalar yapıyor. Geçen ay bir açıklama yapan Apple, çalışanların aşı durumlarını paylaşmalarını istemişti. Şimdi ise Adobe, aşı olmayan personellerin ücretsiz izne çıkarılacağını duyurdu.

Grafik ve medya yazılımları geliştiren Adobe, personellerin 8 Aralık'a kadar mutlaka aşı olması gerektiğini belirtiyor. Çalışanlara e-postayla bilgilendirme yapılırken bu tarihten sonra aşı olmamış kişiler için de ücretsiz izin konusu özellikle belirtiliyor.

Şirket, personelin çok büyük bir kısmının aşılandığını hatta oranın %93.5 seviyesine geldiğini özellikle belirtiyor. Her ne

müsamaha gösterileceği ifade ediliyor.

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TEKNOLOJİ Apple çalışanlarından aşı durumlarını paylaşmalarını istiyor