Teknoloji AirPods Pro 2nin yeni detayları belli oldu
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AirPods Pro 2'nin yeni detayları belli oldu

AirPods 3'ün duyurulmasından sonra Apple cephesinde sıra AirPods Pro 2'de gibi görünüyor. Son olarak ortaya çıkan bilgiler, yeni nesil Pro kulaklığın sağlık takibi özellikleriyle ön plana çıkacağını gösteriyor. Ayrıca kaybolmaları önlemek için şarj kutusu üzerinde bir de hoparlöre yer verilebilir.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
AirPods Pro 2nin yeni detayları belli oldu
AirPods

Geçtiğimiz hafta AirPods 3'ü duyuran Apple, şimdi ise yeni Pro modeline odaklanıyor. Yeni fotoğraflar her ne kadar bazı ayrıntıları gösterse de aslında hem kulaklık hem de şarj kutusunda AirPods Pro'ya oranla çok belirgin bir fark görülemiyor.

Ama yine de kasanın güncellenen tasarımıyla alta noktalı bölüme yer veriliyor. Böylece şarj kutusu kaybolduğunda sesli yönlendirmeyle ürünü kolayca bulmayı sağlıyor.

Kutu üzerinde hoparlör yer alabileceği söylentiler arasında. Bu sayede kutu kaybolduğunda bulunması kolaylaşacak.
Kutu üzerinde hoparlör yer alabileceği söylentiler arasında. Bu sayede kutu kaybolduğunda bulunması kolaylaşacak.

Eskisinde yer almayan bir diğer önemli detay ise taşıma konusunda hayatı kolaylaştıran yan bölümdeki çentik. Böylece uygun aparatlarla birlikte AirPods'u bilekte ya da boyunda taşımak mümkün hale gelecek.

AirPods Pro 2'nin, bir önceki modelle hemen hemen aynı tasarımda olması bekleniyor.
AirPods Pro 2'nin, bir önceki modelle hemen hemen aynı tasarımda olması bekleniyor.

AirPods Pro 2'den neler bekleniyor?

AirPods Pro 2, özellikle sağlık takibi konusunda yenilikler yapacak gibi görünüyor. Bu noktada bir önceki nesille kıyaslandığında ek seçeneklerin sunulması söz konusu. Elbette bu bilgiler ve ortaya çıkan görseller şimdilik Apple tarafından doğrulanmış değil.

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