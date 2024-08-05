Akıllı binaya iç mekan haritası

Akıllı ev veya binalardan sonra mekanlar da dijitalleşti. İç mekan navigasyon teknolojileri son yıllarda en fazla öne çıkan yeniliklerin başında geliyor. Artık herhangi bir AVM veya hastanede ulaşmak istediğiniz yere farklı uygulamalar sayesinde varabilirsiniz. Akıllı mekânlar, sadece telefona bağlı akıllı cihazlarla sınırlı değil. Bugün gelinen noktada, mekân içi konumlandırma teknolojileri sayesinde ziyaretçilerin yönlendirilmesi sağlanıyor. Bu sistemler, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını da kaydediyor.

YAZILIMDA YERLİ GİRİŞİMLER ÖNE ÇIKIYOR

Örneğin, alışveriş merkezlerinde ziyaretçilere yol tarifleri, mağaza indirimleri ve özel kampanyalar sunulabilirken, havalimanlarında yolcuların uçuş kapısına yönlendirilmesi ve bekleme sürelerinin azaltılması da mümkün hale geldi. Bu alandaki yazılımcılara küresel çapta yoğun bir ilgi söz konusuyken ülkemizde de yerli girişimler önemli işler başarıyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN DE İDEAL

Görme engellilerin yön bulma problemine teknolojik çözümler sunmak için kurulan PoiLabs'ın ortağı Ersin Güray, “Görme engellilerle birlikte çalışarak iç mekân navigasyon teknolojisi geliştirdik. Bu çözüm sayesinde görme engelliler, gittikleri mekânlarda özgürce ve kimseye ihtiyaç duymadan hayata katılmaya başladı. Zamanla aynı teknolojiyi ticari faaliyetlerde haritalı navigasyon, analiz ve pazarlamada kullanmaya başladık. Bu model, sosyal girişimimizi finansal olarak sürdürülebilir hale getirdi ve çözümü çok daha fazla alanda yaygınlaştırmamıza olanak tanıdı. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PoiLabs, şu anda 83 şehirde 500’den fazla mekânda çözümlerini sunuyor” ifadelerini kullandı.

YAZILIMLA MÜŞTERİ ANALİZİ

Bu sistemin aynı zamanda havalimanI, müze, stadyum ve diğer büyük işletmeler de uygulandığını belirten Güray, “PoiLabs teknolojisi, işletmeler için de önemli. Geniş alanlarda, ziyaretçi akışını izlemek, veri analitiği kullanarak tüketici davranışlarını anlamak ve pazarlama stratejisi geliştirmek mümkün. Özellikle perakende sektörü, müşteri memnuniyetini artırabilir ve satışlarını yükseltebilir” şeklinde konuştu. Güray, gelecekte yapay zekâ ile konum tabanlı pazarlamanın daha etkili hale geleceğini de kaydetti. Yapay zekanın analiz ettiği veriler şirketlerce kullanılacak.

İTÜ ARI TEKNOKENT DESTEĞİYLE

İTÜ ARI Teknokent’in sağladığı altyapı ve destek hizmetleri ile inovasyon ve iş birliği açısından zengin ekosistem sayesinde faaliyetlerine bu kurumda devam ettiklerini kaydeden Güray şunları söyledi: “İTÜ ARI Teknokent’in sunduğu inovatif ortam, diğer teknoloji firmalarıyla artırdı. Bu iş birlikleri, Ar-Ge çalışmalarımızı daha verimli ve etkili bir şekilde sürdürmemize olanak tanıdı. 2023 yılında, İTÜ ARI Teknokent’in Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile İngiltere programına katıldık ve şimdi globalleşme tarafında önemli destekler alıyoruz.” Güray, Borda Teknoloji firmasıyla sağlık hizmetleri alanında iş birliği yaptıklarını da belirtti.







