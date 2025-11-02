Akıllı telefon pazarında teknolojik rekabet arttı: Amiral gemiler kapışıyor

Akıllı telefon dünyasında rekabet yeniden kızışıyor. 2025’in son çeyreği, mobil teknolojide “amiral gemilerinin savaşı”na sahne oluyor. Uzmanlara göre, 2025 yılı “amiral gemilerinde çeşitliliğin yılı” olacak; zira rekabet artık sadece donanım gücünde değil, kamera teknolojisi, yapay zekâ entegrasyonu ve tasarım vizyonunda da yaşanıyor. Samsung, Apple, Xiaomi ve Huawei gibi devler, yapay zekâ destekli işlemciler, katlanabilir ekranlar ve gelişmiş kamera sistemleriyle birbirine meydan okuyor. Samsung’un üçe katlanabilir Galaxy Z TriFold modeli, “telefon-tablet hibritleri”nin geleceğine yön verecek ilk örneklerden biri olarak öne çıkarken; Apple, yeni iPhone 17 Pro Max ile donanımdan çok yapay zekâ tabanlı kullanıcı deneyimiyle fark yaratmayı hedefliyor.

SAMSUNG KATLANABİLİRDE ÖNE ÇIKIYOR

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Z TriFold ile mobil form faktörünü tamamen değiştiriyor. 7,8 inç’lik esnek OLED ekran, aynı anda üç uygulamayı aktif çalıştırabilme özelliği ve yeni Exynos 2500 çip setiyle dikkat çekiyor. Buna karşılık Çinli üretici Xiaomi 17T Pro, 1 inç sensörlü 200 MP’lik Leica kamerası ve 120 W hızlı şarj desteğiyle fotoğraf ve performans alanında ciddi bir meydan okuma sergiliyor. Xiaomi’nin 17T Pro modeli, “fiyat-performans amirali” olarak konumlanırken kullanıcılarına 45 dakikada tam şarj avantajı sunuyor.

IPHONE PERFORMANSTA İDDİALI

Apple cephesinde ise iPhone 17 Pro Max, yapay zekâ destekli iOS 19 işletim sistemiyle kişisel asistan deneyimini yeniden tanımlıyor. A19 Pro Bionic işlemcisi sayesinde cihaz, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek önerilerde bulunabiliyor. Kamera tarafında 8K video kaydı ve gelişmiş portre işleme sunan modelin, özellikle ABD ve Avrupa pazarında güçlü satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Apple’ın donanımdan çok ekosistem uyumu ve gizlilik vurgusuna yönelmesi, rekabetin odağını performanstan kullanıcı deneyimine kaydırıyor.

2025 çeşitliliğin yılı oldu

Öte yandan Huawei Mate X6, Çin pazarında katlanabilir telefon yarışını bambaşka bir seviyeye taşıyor. Dayanıklılığı artırılmış ekran, 5000 mAh batarya ve Kirin 9100 çipsetiyle gelen cihaz, Google hizmetlerinden yoksun olmasına rağmen HarmonyOS 5.0 ekosistemiyle güçlü bir alternatif oluşturuyor. Uzmanlar, amiral gemilerinde çeşitliliğin arttığını söylüyor.











