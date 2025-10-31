Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
WhatsApp’ta parola devri bitiyor: Yeni 'geçiş anahtarı' koruması tanıtıldı

WhatsApp’ta parola devri bitiyor: Yeni 'geçiş anahtarı' koruması tanıtıldı

23:4731/10/2025, Cuma
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
WhatsApp’ta parola devri bitiyor: Yeni 'geçiş anahtarı' koruması tanıtıldı
WhatsApp’ta parola devri bitiyor: Yeni 'geçiş anahtarı' koruması tanıtıldı

WhatsApp, uçtan uca şifrelenmiş yedekler için yeni bir güvenlik sistemi getiriyor. “Geçiş anahtarı” (passkey) desteğiyle kullanıcılar artık uzun şifreleri hatırlamak zorunda kalmadan, parmak izi, yüz tanıma veya ekran kilidiyle hesaplarını koruyabilecek. Özellik sayesinde telefon kaybolsa bile, hesaba güvenli erişim mümkün olacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artıracak yeni bir özelliği duyurdu. Şirket, uçtan uca şifrelenmiş yedekler için “geçiş anahtarı koruması” sistemini test etmeye başladı. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar artık eski cihazlarındaki biyometrik doğrulama yöntemleriyle (parmak izi, yüz tanıma veya ekran kilidi) yeni cihazlarından hesaplarına yeniden erişebilecek.


Zahmetsiz ve daha güvenli erişim dönemi

WhatsApp uzun süredir yedekleme verilerini korumak için uçtan uca şifreleme sistemi kullanıyordu. Ancak bu sistem, kullanıcıların belirledikleri parolayı veya 64 karakterlik özel şifreleme anahtarını hatırlama zorunluluğu içeriyordu. Meta, yeni geçiş anahtarı özelliğiyle bu karmaşık süreci tamamen ortadan kaldırıyor. Artık yedeklerinizi geri yüklerken herhangi bir parola girmenize gerek kalmadan, cihaz doğrulamasıyla işlemi tamamlayabileceksiniz.


Geçiş anahtarı nasıl çalışıyor?

Yeni sistem, cihazınızın kimlik doğrulama altyapısını kullanarak güvenliği sağlıyor. Bu, yalnızca sizin erişiminize açık bir doğrulama yöntemi oluşturuyor. Başka biri cihazınıza erişse bile, parmak izi veya yüz tanıma olmadan hesabınıza giriş yapamıyor. Böylece hem veri gizliliği hem de kullanıcı deneyimi aynı anda korunmuş oluyor.


Geçiş anahtarı nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp, özelliği önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılara kademeli olarak sunacak. Özelliğin hesabınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Uçtan uca şifreli yedekleme > Geçiş anahtarı. Burada “geçiş anahtarı” seçeneğini aktif hale getirerek yeni güvenlik sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.


3 milyar kullanıcıya güvenlik güncellemesi

Mayıs ayında 3 milyar aktif kullanıcı sınırını aşan WhatsApp, güvenlik ve gizlilik alanında yaptığı yeniliklerle dikkat çekiyor. Yeni sistem, kullanıcıların cihazlarını kaybetmeleri durumunda bile hesaplarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak. Meta, bu özellikle birlikte kullanıcı verilerinin tamamen kontrol altında tutulacağını ve üçüncü taraf erişimlerinin engelleneceğini vurguluyor.

#whatsapp
#geçiş anahtarı
#geçiş anahtar koruması
#parmak izi
#yüz tanım
#ekran kilidi
#meta
#uça uca şifreleme
#güvenlik
#biyometrik doğrulama
#teknoloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama