WhatsApp’ta parola devri bitiyor: Yeni 'geçiş anahtarı' koruması tanıtıldı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artıracak yeni bir özelliği duyurdu. Şirket, uçtan uca şifrelenmiş yedekler için “geçiş anahtarı koruması” sistemini test etmeye başladı. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar artık eski cihazlarındaki biyometrik doğrulama yöntemleriyle (parmak izi, yüz tanıma veya ekran kilidi) yeni cihazlarından hesaplarına yeniden erişebilecek.





Zahmetsiz ve daha güvenli erişim dönemi

WhatsApp uzun süredir yedekleme verilerini korumak için uçtan uca şifreleme sistemi kullanıyordu. Ancak bu sistem, kullanıcıların belirledikleri parolayı veya 64 karakterlik özel şifreleme anahtarını hatırlama zorunluluğu içeriyordu. Meta, yeni geçiş anahtarı özelliğiyle bu karmaşık süreci tamamen ortadan kaldırıyor. Artık yedeklerinizi geri yüklerken herhangi bir parola girmenize gerek kalmadan, cihaz doğrulamasıyla işlemi tamamlayabileceksiniz.





Geçiş anahtarı nasıl çalışıyor?

Yeni sistem, cihazınızın kimlik doğrulama altyapısını kullanarak güvenliği sağlıyor. Bu, yalnızca sizin erişiminize açık bir doğrulama yöntemi oluşturuyor. Başka biri cihazınıza erişse bile, parmak izi veya yüz tanıma olmadan hesabınıza giriş yapamıyor. Böylece hem veri gizliliği hem de kullanıcı deneyimi aynı anda korunmuş oluyor.





Geçiş anahtarı nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp, özelliği önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılara kademeli olarak sunacak. Özelliğin hesabınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Uçtan uca şifreli yedekleme > Geçiş anahtarı. Burada “geçiş anahtarı” seçeneğini aktif hale getirerek yeni güvenlik sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.





3 milyar kullanıcıya güvenlik güncellemesi