Teknoloji Akıllı televizyonlardaki büyük tehlike
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Akıllı televizyonlardaki büyük tehlike! Verilerimiz toplanıyor

Akıllı televizyonlardaki büyük tehlike

Kullanımı yaygınlaşan akıllı televizyonların kullanıcı verilerini topladığı ve bu bilgileri üçüncü parti şirketlere sattığı ortaya çıktı. Peki, akıllı televizyon alırken nelere dikkat etmeli? İşte akıllı televizyonların kişisel verileri topladığı gerçeği ve detayları haberimizde.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Akıllı televizyon
Akıllı televizyon

Televizyon teknolojisinin de nasibi aldığı “akıllı ürün” furyası hız kesmeden devam ediyor. Akıllı ürünlerin birbirleriyle kolayca bağlantı kurması ve senkronize halde çalışması, birçok insanın işini kolaylaştırıyor. Fakat bu akıllı ürünlerin yararı olduğu kadar zararı da var. İnternete bağlı kalarak çalışan bu ürünlerin kullanıcı verilerini topladığı bir gerçek. Buna akıllı televizyonlarda dahil.

Ünlü Antivirüs firması Bitdefender, akıllı televizyonların taşıdığı riskler konusunda uyarıyor. Akıllı cihazlar, kullanıcı gizliliği için gitgide daha büyük bir tehdide dönüşüyor ancak çok az sayıdaki tüketici bu cihazların güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun farkında. Amerika’daki güncel bir araştırma, akıllı televizyonlar aracılığıyla milyonlarca kullanıcının takip edildiğini ortaya koyuyor.

İzlediğimiz reklamlara kadar verilerimiz toplanıyor

Kullanıcıların izlediği televizyon programları ve reklamlar, oynadıkları çevrimiçi oyunlar ve yükledikleri uygulamalar gibi bilgiler, televizyon ile birlikte gelen yazılımla analiz edilerek kullanıcı profili çıkarılıyor.

Kullanıcı verilerini izin almaksızın toplayan bu yazılımlar, popüler markaların ürettiği akıllı televizyonların birçoğunda da yer alıyor. Elde edilen veriler program yapımcılarına ve kanal sahiplerine satılıyor ve kullanıcıya uygun reklam içerikleri belirlenmesine yardımcı oluyor.

Veriler reklam amaçlı kullanılıyor

Akıllı televizyon sahiplerinin kullanıcı bilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı konusunda açık bir izin alınmıyor ancak üreticiler, kullanıcıların %90’ından fazlasının kişiselleştirilmiş içerik hizmetini kabul ederek onay verdiğini belirtiyor.

Cihaz kurallarını okuyun

Bitdefender Antivirüs uzmanları kullanıcılara, cihaz kurallarını dikkatlice okuyarak bilinçli bir tüketici olmalarını, verilerinin nasıl kullanıldığına dair bir açıklama belirtilmemişse veya yetersizse cihaz yetkililerine danışarak detaylı bilgi almalarını ve dilerlerse kişiselleştirilmiş içerik özelliğini devre dışı bırakmalarını öneriyor.

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