Alper Gezeravcı biyolojik ve biyoteknolojik deneylere başladı

Gezeravcı deneyler ile ilgili olarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenir kenetlenmez, öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR-GEM'de, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz. Türk bilim insanlarımızın bu kıymetli çalışmaları için gayret göstermek o kadar gurur verici ki” ifadelerini kullandı.