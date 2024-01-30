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Teknoloji

Alper Gezeravcı biyolojik ve biyoteknolojik deneylere başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında bilgi verdi.

10:20 - 30/01/2024 Salı
DHA
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Gezeravcı deneyler ile ilgili olarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenir kenetlenmez, öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR-GEM'de, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz. Türk bilim insanlarımızın bu kıymetli çalışmaları için gayret göstermek o kadar gurur verici ki” ifadelerini kullandı.

#Alper Gezeravcı
#Uluslararası Uzay İstasyonu
#CRISPR-GEM
1 saat önce
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