Teknoloji Android 12 Wi-Fi şifresi paylaşmayı daha da kolaylaştırıyor
İNTERNET

Android 12 Wi-Fi şifresi paylaşmayı daha da kolaylaştırıyor

Her yeni Android sürümüyle birlikte yepyeni özellikler geliyor. Android 12 tarafında özellikle ve kolaylığı güvenliği temel alan 'Wi-Fi şifresi paylaşma' sistemi de bunlar arasında.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12
Android 12

Güvenlik uzmanları, aynı şifrelerin tekrar tekrar kullanılmaması gerektiğini hemen her fırsatta hatırlatıyorlar. Ancak çok fazla sayıda şifre ve kombinasyon göz önüne alındığında güçlü şifreleri hatırlamak ve her seferinde giriş yapmak zorlaşabiliyor. Kullanıcı profillerinin yanı sıra Wi-Fi ağlarındaki durum da böyle.

Bu şifreler ağa bağlantı için farklı kişilerle paylaşılırken çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. İşte bu nedenle şirketler ek çözümler üretmeye odaklanıyor. Android 12 ile birlikte şifre paylaşım özelliği çok daha kolay hale geliyor.

Android 12 ile birlikte Wi-Fi şifresi paylaşma kolaylaştığı gibi aynı zamanda güvenlik de bir üst noktaya çıkıyor.

Şifreler aynı anda birden fazla kişiyle paylaşılabiliyor

Evinize ya da ofisinize gelen kişilerle Wi-Fi şifrenizi hızlıca paylaşmak ve aynı zamanda potansiyel olarak şifrelerin ifşa olmasını engellemek istiyorsanız üzerinde çalışılan yeni özellik gerçekten çok faydalı. Zira bu sayede yakınlardaki kişilerle Wi-Fi şifreleri hızlı bir şekilde paylaşılabiliyor. Üstelik buradaki asıl önemli nokta yalnızca bir kişi değil, çok fazla kişiyle şifrelerin aynı anda paylaşılabiliyor olması.

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