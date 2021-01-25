Teknoloji Android 12de telefonun arka yüzeyine dokunmatik kontroller ekleniyor
İNTERNET

Android 12'de telefonun arka yüzeyine dokunmatik kontroller ekleniyor

Android 11'de ertelenen Columbus özelliğinin Android 12'de sisteme eklenmesi bekleniyor. Kullanıcılar bu sayede iPhone'lardaki gibi telefonun arka yüzeyine kamerayı açma, Google Asistan'ı çalıştırma gibi bazı görevleri gerçekleştirebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12 Colombus
Android 12 Colombus

Android 11 henüz geniş bir kitleye yayılmadan Android 12 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mobil işletim sisteminin en güncel versiyonunda depolama tarafında önemli bir geliştirme bekleniyor. Kapasitenin çok daha verimli kullanılmasını sağlayan bu sistem, belirli süre atıl bırakılan uygulamaları telefonlardan otomatik olarak siliyor. Bu da depolama tasarrufu olarak karşımıza çıkıyor.

Bir diğer önemli detay ise misafirleri ağa dahil etmeyi kolaylaştıran Wi-Fi şifresipaylaşım özelliği. Bu sistem birden fazla kullanıcıyla paylaşma imkanı tanıdığından dolayı artık çok daha verimli hale geliyor.

Android 11'de olması beklenen Colombus özelliği Android 12'ye ertelenmiş durumda ve bu yıl çıkması bekleniyor.

Dokunmatik yüzeye farklı görevler tanımlanabiliyor

Android 11'de çıkması beklenen ve Columbus olarak isimlendirilen diğer bir yeni özellik ise Android 12'ye kalmış gibi görünüyor. Zira söylentilere göre Columbus, yeni nesil iPhone'lardaki gibi arka kısma dokunulduğunda bazı görevlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Mantık ve atanabilecek görevler de tamam aynı.

Google Asistan'ı etkinleştirme, kamerayı açma, medya oynatıcıyı duraklatma ya da gelen aramaları sessize alma gibi görevler için bu sistem kullanılabiliyor. Bu yeni özelliğin yanlışlıkla dokunmaları engellemek için daha güçlü bir dokunma gerektirdiği de belirtiliyor.

Android 12'de yepyeni bir depolama özelliği geliyor
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Android 12'de yepyeni bir depolama özelliği geliyor

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