Teknoloji Android 12de yepyeni bir depolama özelliği geliyor
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Android 12'de yepyeni bir depolama özelliği geliyor

Android 12'nin geliştiricilere özel sürümünde ortaya çıkan bir özellik depolama alanının çok daha efektif kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede bir süre kullanılmayan uygulamalar otomatik olarak kaldırılıyor ve telefonun dahili kapasitesinde gereksiz yer kaplamıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12
Android 12

Yeni piyasaya sürülen Samsung Galaxy S21 genişletilebilir depolama desteği sunmuyor. Yani telefonun dahili hafızasını microSD kart yuvasıyla artırmak mümkün olmuyor. Ama Galaxy S21 bu konuda bir ilk değil. Zira Google Pixel'ler ve OnePlus'ın bazı modelleri de harici depolama alanı için ek çözümler sunmuyor.

5G desteği; daha iyi işlemciler, 4K ve 8K video desteği insanların çok daha fazla veri toplamasını kolaylaştırıyor ve dolayısıyla daha fazla depolama alanı gerektiriyor. Google'ın Android 12 için tasarladığı yeni özellik işte tam da bu noktada devreye girebilir.

Depolama özelliği, Android 12'nin geliştirici önizleme sürümünde göründü.

Kullanılmayan uygulamalar kaldırılıyor

Uygulamaları hazırda bekletme olarak geçen yeni özellik, Android 12 için sunulan geliştirici önizlemesi versiyonunda ortaya çıktı. Şu anda tam olarak çalışma mantığı bilinmese de depolamayı optimize etmek için kullanılmayan uygulamaların ortadan kaldırılmasını baz alıyor. Bu işlem yapılırken kişisel veriler hiçbir şekilde zarar görmüyor.

Kullanıcıların çok büyük bir kısmı uygulamaları gerek olmadan yükleyip sistemde hazır olarak bekletiyor. Dolayısıyla bazı uygulamalar arka planda kalıyor ve telefon ya da tabletlerde gereksiz şekilde yer kaplamaya devam ediyor.

Apple, bundan tam 4 yıl önce yayınladığı iOS 11'de Kullanılmayan Uygulamaları Aktarma isminde bir depolama özelliği yayınlamış; ihtiyaç halinde kişisel verilere dokunmadan uygulamaların otomatik olarak kalkmasını sağlamıştı. Android 12'deki özellik de buna benzer mantıkla çalışıp depolamadan tasarruf sağlayacak gibi gözüküyor.

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