Apex Legends Mobile iOS ve Android versiyonu çıkacak mı?

Apex Legends tüm rekorları alt üst edebilecek bir hızla çıkış yaptı.

Apex Legends, geçtiğimiz hafta piyasaya çıktığı gibi ilk 72 saatte 10 milyon oyuncuya ulaştı. İlk haftanın sonuna geldiğinde 25 milyon kişi tarafından indirilmişti. Battle Royale tarzı oyunlar arasında çok kısa sürede zirveye yerleşen Apex Legends, tüm platformlarda en çok konuşulan konu oldu. Şimdi de oyunun mobil versiyonu hakkında söylentiler dolaşıyor.

Apex Legends oyunundaki karakterler.

PUBG ve Fortnite gibi Battle Royale tarzının öncüleri piyasaya çıktıktan sonra mobil platformlara da giriş yapmıştı. Apex Legends’ın da bu oyunlarla aynı yolu takip etmesi muhtemel. Oyunun yapımcısı EA tarafından bir ipucu paylaşıldı.





Apex Legends’ın mobil platformlara geleceğine dair şu anda resmi açıklama yapılmadı. Ancak Electronic Arts, mobil versiyon içi araştırmalar yapıldığını belirtti. Bu da Apex Legends Mobile isimli bir oyunun yakında gelebileceğine işaret ediyor.