Teknoloji Apex Legends Mobile için EA ipucunu verdi
OYUN

Apex Legends Mobile iOS ve Android versiyonu çıkacak mı?

Apex Legends Mobile için EA ipucunu verdi

Apex Legends oyun dünyasına efsanevi bir giriş yaptı. Piyasaya sürülmesinin üzerinden 10 gün bile geçmeden milyonlarca kişi tarafından indirildi. Oyuncular bir anda virüs gibi yayılan bu oyunun mobil versiyonunun gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Apex Legends Mobile ne zaman yayınlanacak henüz net bir bilgi yok.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Apex Legends tüm rekorları alt üst edebilecek bir hızla çıkış yaptı.
Apex Legends tüm rekorları alt üst edebilecek bir hızla çıkış yaptı.

Apex Legends, geçtiğimiz hafta piyasaya çıktığı gibi ilk 72 saatte 10 milyon oyuncuya ulaştı. İlk haftanın sonuna geldiğinde 25 milyon kişi tarafından indirilmişti. Battle Royale tarzı oyunlar arasında çok kısa sürede zirveye yerleşen Apex Legends, tüm platformlarda en çok konuşulan konu oldu. Şimdi de oyunun mobil versiyonu hakkında söylentiler dolaşıyor.

Apex Legends oyunundaki karakterler.

PUBG ve Fortnite gibi Battle Royale tarzının öncüleri piyasaya çıktıktan sonra mobil platformlara da giriş yapmıştı. Apex Legends’ın da bu oyunlarla aynı yolu takip etmesi muhtemel. Oyunun yapımcısı EA tarafından bir ipucu paylaşıldı.


Apex Legends’ın mobil platformlara geleceğine dair şu anda resmi açıklama yapılmadı. Ancak Electronic Arts, mobil versiyon içi araştırmalar yapıldığını belirtti. Bu da Apex Legends Mobile isimli bir oyunun yakında gelebileceğine işaret ediyor.

Apex Legends durdurulamıyor: 7 günde 25 milyon oyuncu
TEKNOLOJİ
Apex Legends durdurulamıyor: 7 günde 25 milyon oyuncu
/**/
Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.